Changement de maire à Baie-Trinité : Yves Tremblay prêt à travailler pour sa municipalité

Par Karianne Nepton-Philippe 7:00 AM - 10 novembre 2025
Temps de lecture :

Yves Tremblay a été élu maire de la municipalité de Baie-Trinité. Photo Karianne Nepton-Philippe

C’est avec fébrilité et un appui massif de la population que le nouveau maire de Baie-Trinité, Yves Tremblay, entre en fonction.

« Je veux consacrer mon temps et mon énergie à mon village », lance l’homme de 60 ans originaire de Baie-Trinité, rencontré par Le Manic.

Ce dernier est retraité, il a travaillé 40 ans dans le domaine de la construction comme électricien. 

« J’ai travaillé à l’extérieur et j’avais toujours hâte de revenir dans mon village », dit-il, exprimant son désir de s’impliquer pour son village, pour lequel il éprouve un attachement fort. 

Du changement

Il faut rappeler que Baie-Trinité a connu un taux de participation de 80,57 % lors de l’élection du 2 novembre. 

« J’ai été surpris. Je pense que c’est signe que les gens voulaient du changement », dévoile celui qui a remporté avec une majorité de 86,83 % contre le maire sortant, Étienne Baillargeon.

C’est la première expérience en politique municipale pour Yves Tremblay, c’était donc une première pour lui de mener une campagne électorale. 

Il a mis ses efforts sur le terrain. « J’ai aimé ça et j’ai redécouvert mon village. On s’aperçoit qu’il y a des endroits où on ne va pas habituellement. Les gens étaient aussi très accueillants », confie-t-il. 

« Je suis content du résultat, parce que j’ai l’appui de la population derrière moi. Je suis bien supporté, surtout avec mon équipe », fait savoir l’élu. 

Notons que les citoyens ont aussi choisi de nouveaux visages pour l’ensemble du conseil municipal. 

M. Tremblay tient aussi à souligner « le travail et l’implication de l’ancienne équipe ». 

Ses priorités 

« On est tous derrière AquaBoreal », lance le nouveau maire qui veut travailler avec les promoteurs derrière le projet afin de faciliter leur implantation à Baie-Trinité. 

Yves Tremblay arrive en poste avec une intention d’être à l’écoute des citoyens et de « donner la parole aux gens ». « Je veux aussi assurer une transparence », laisse-t-il entendre. 

La fermeture du Phare de Pointe-des-Monts, assurer la pérennité du Centre national des naufrages du Québec et développer l’offre touristique font partie de ses priorités. 

« Quand on regarde le portrait démographique de Baie-Trinité, on se rend compte du vieillissement de la population. Il faut en tenir compte, sans négliger les plus jeunes qui sont l’avenir de la municipalité », conclut-il. 

