CSS de l’Estuaire : la première tempête de neige cause la suspension des cours

Par Johannie Gaudreault 6:50 AM - 10 novembre 2025
Temps de lecture :

Les conditions météorologiques annoncées forcent le Centre de services scolaire de l'Estuaire à suspendre les cours dans les écoles de son territoire. Photo archives

Le Centre de services scolaire de l’Estuaire annonce la suspension des cours dans toutes ses écoles le 10 novembre en raison des conditions météorologiques.

« En prévision des conditions météorologiques annoncées, qui risquent de compliquer les déplacements progressivement sur le territoire au cours des prochaines heures et de perturber la sortie sécuritaire des élèves ce midi et en fin de journée, le Centre de services scolaire de l’Estuaire avise sa clientèle que les cours sont suspendus pour la journée sur l’ensemble du territoire, ce lundi 10 novembre 2025 », peut-on lire.

Les élèves doivent donc demeurer à la maison, mais le personnel est tenu de rendre sa prestation de travail. 

Les services de garde demeurent ouverts.

Rappelons que plus de 20 centimètres de neige sont attendus à certains endroits.

