IPS : tous les postes sont pourvus sur la Côte-Nord

Par Johannie Gaudreault 11:55 AM - 10 novembre 2025
Temps de lecture :

Le CISSS de la Côte-Nord compte 12 infirmières praticiennes spécialisées. Photo archives

Le CISSS de la Côte-Nord compte dans ses rangs 12 infirmières praticiennes spécialisées présentement et tous les postes sont pourvus.

On retrouve un seul en Haute-Côte-Nord, soit au centre multiservices de santé et de services sociaux de Forestville. Baie-Comeau en compte quatre, Sept-Îles en possède trois, Havre-Saint-Pierre en embauche deux alors qu’à Port-Cartier et Fermont, un seul IPS est respectivement en poste.

Selon le CISSS de la Côte-Nord, l’IPS exerce une pratique infirmière avancée. Il peut réaliser « certaines activités auparavant réservées uniquement aux médecins, comme diagnostiquer des maladies et prescrire des examens, des médicaments ou des traitements », précise le conseiller en communication, Jean-Christophe Beaulieu.

Tout comme un médecin de famille, l’IPS prend en charge les patients orphelins inscrits sur la liste d’attente du Guichet d’accès à un médecin de famille. « L’IPS travaille en collaboration avec des médecins et d’autres professionnels pour augmenter l’accessibilité des soins de santé », ajoute le porte-parole.

Notons que pour devenir IPS, une infirmière doit avoir une expérience d’au moins deux ans sur le terrain et obtenir une maîtrise et un diplôme d’études supérieures spécialisées.

Les IPS, un pilier des soins de première ligne sur la Côte-Nord

