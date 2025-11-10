Les jeunes du Club LEO de Baie-Comeau récoltent 4 500 $ pour les paniers de Noël

À Baie-Comeau, les élèves du Club LEO de l’école secondaire Serge-Bouchard (ESSB) ont fait preuve d’un grand élan de solidarité à l’approche du temps des Fêtes. Pour leur deuxième participation à la campagne de paniers de Noël du Club Lions de Baie-Comeau, ils ont amassé la somme de 4 500 $, entièrement consacrée à l’achat de denrées alimentaires destinées aux familles dans le besoin.

L’an dernier, les jeunes bénévoles avaient récolté un peu plus de 850 $, ce qui avait permis de préparer trois paniers de Noël. Cette année, ils souhaitaient doubler le nombre de paniers, un objectif qu’ils devraient aisément dépasser grâce à leur succès.

Pour y parvenir, les membres du Club LEO ont organisé une vente de cônes de bonbons qui a connu un franc succès. Pas moins de 180 kilos de friandises ont été triés pour la préparation de 1 500 cônes, auxquels se sont ajoutés 1 260 $ en dons. Une fois les dépenses soustraites, la somme finale de 4 500 $ permettra de garnir un nombre record de paniers de Noël.

Bien qu’ils ne sachent pas encore combien de paniers seront distribués, les élèves et adultes impliqués assurent que « 100 % de ce montant sera investi dans l’achat de denrées alimentaires », ce qui leur permettra de dépasser leur objectif initial de six paniers.

Un club jeunesse engagé

Créé l’an dernier, le Club LEO de l’ESSB regroupe une trentaine d’élèves de première à troisième secondaire qui souhaitent s’impliquer bénévolement dans leur communauté.

Le club, parrainé par le Lion Lise Maltais, est le seul du genre actif sur la Côte-Nord. Il est encadré par les enseignantes Cynthia Vaillancourt-Thibeault et Julie Fournier-Dion, ainsi que par la technicienne en travaux pratiques, Marie-Hélène Cloutier.

En plus de leur participation à la campagne de paniers de Noël, les jeunes poursuivent chaque semaine leur engagement dans le projet de collations destinées aux écoles primaires de Pointe-Lebel à Baie-Trinité.

Tous les vendredis, ils préparent des bacs de collations livrés par Distribution Côte-Nord, qui sont ensuite distribués dans les écoles grâce au service de courrier du Centre de services scolaire de l’Estuaire.

Une expérience formatrice

Les responsables du Club LEO soulignent que l’un des objectifs du projet est d’apprendre aux élèves à gérer toutes les étapes d’une activité communautaire. Dans les prochaines semaines, ils participeront à l’achat des denrées, à la préparation des paniers et à la livraison, en collaboration avec le Club Lions.

Les membres du Club LEO tiennent à remercier chaleureusement toutes les personnes et organisations ayant contribué à la réussite de la campagne, que ce soit par un don ou par l’achat de cônes de friandises.