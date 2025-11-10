Tempête : Baie-Comeau ferme ses bâtiments municipaux
Les bâtiments municipaux de la Ville de Baie-Comeau seront fermés dès 17 h. Photo archives
Tous les bâtiments municipaux de la Ville de Baie-Comeau seront fermés à la population à compter de 17 h le 10 novembre en raison des conditions météorologiques et de l’incertitude sur l’état des routes et des stationnements.
C’est ce qu’a annoncé la Ville de Baie-Comeau sur ses réseaux sociaux.
« Cela inclut également les plateaux sportifs, tel que le stade Médard-Soucy, pour lesquels la Ville est responsable de la surveillance les soirs de semaine. En conséquence, ce lundi 10 novembre, toutes les activités prévues à ces bâtiments sont annulées », indique-t-on.
