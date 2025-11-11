Des concessionnaires automobiles unis pour les cégépiens

Les trois regroupements automobiles de la région font front commun pour soutenir les étudiants dans le besoin. Ils profiteront de la 11e édition du 5 à huitres au profit de la Fondation du cégep de Baie-Comeau, ce samedi 15 novembre, pour dévoiler l’ampleur de leur contribution, une première du genre.

Président d’honneur de l’événement-bénéfice et ancien directeur général du cégep, Claude Montigny peut donc compter sur l’engagement d’Amis Juniors, Groupe Olivier et Jean Dumas multiconcessionaires pour bonifier le Fonds d’aide dédié aux étudiants qui en arrachent financièrement.

L’importance de bien garnir ce fonds d’aide est d’autant plus cruciale dans un contexte de précarité financière, tient d’ailleurs à rappeler le président de la Fondation du cégep de Baie-Comeau, Jean-Philippe Messier. Cette enveloppe permet notamment d’approvisionner le frigo communautaire et le garde-manger, installés dans le café étudiant.

