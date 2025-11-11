La route 389 fermée en raison des conditions météo

Par Johannie Gaudreault 7:56 AM - 11 novembre 2025
Temps de lecture :

Route 389. Photo archives

La route 389, à partir de Manic-2 et jusqu’à Fermont, est fermée à tous les types de véhicules depuis 6 h 26 le 11 novembre.

Le ministère des Transports a procédé à sa fermeture en raison de « conditions météorologiques difficiles ». C’est ce qui est énoncé sur Québec 511.

La durée est indéterminée pour l’instant et il est interdit d’y circuler dans les deux directions.

