Le CSS de l’Estuaire rend hommage à ses piliers de l’éducation

Le Centre de services scolaire de l’Estuaire a souligné le départ à la retraite de 19 employés et les 25 années de service de 11 autres membres du personnel, lors d’une soirée empreinte d’émotion et de reconnaissance, tenue le 8 novembre à la polyvalente des Baies de Baie-Comeau.

La soirée, qui a réuni une centaine de personnes, a permis de rendre hommage à celles et ceux qui ont consacré une grande partie de leur carrière à l’éducation sur la Côte-Nord.

Animée par Ken Bouchard, directeur de la polyvalente des Baies et de l’école Saint-Joseph de Baie-Trinité, et Annick Dupuis, directrice du service des ressources humaines du Centre de services scolaire, l’activité a allié célébration, musique et émotions partagées.

La chorale de l’école Leventoux, dirigée par l’enseignante de musique Véronique Landry-Proulx, a offert une prestation remarquée.

Les artistes Nicolas Perron et Fabrice Charest, de la polyvalente des Rivières de Forestville, ont également pris part au spectacle. Ils sont au cœur d’un moment fort où la pièce Il faudra leur dire de Francis Cabrel a été interprétée par Nicolas Perron, accompagné d’un chœur formé d’élèves de l’école Leventoux.

Pour clore la partie protocolaire, les gestionnaires du Centre de services scolaire de l’Estuaire ont uni leurs voix pour offrir une chanson hommage aux personnes honorées, sur la musique de Loulou, popularisée par le groupe Les BB à la fin des années 1980.

Les retraités ont reçu une toile originale de l’artiste baie-comoise Dyane Dastous, tandis que les employés célébrant leurs 25 ans de service se sont vu remettre une montre, symbole du temps qui passe.

La soirée s’est poursuivie autour d’un repas préparé par les élèves du programme de Cuisine du CFP de l’Estuaire et servi par des élèves bénévoles de l’école secondaire Serge-Bouchard, dans une atmosphère conviviale.

Invitée à s’adresser aux participants, la directrice générale du CSS de l’Estuaire, Nadine Desrosiers, a tenu à exprimer toute sa reconnaissance envers les employés honorés en insistant sur le rôle essentiel de chacune et chacun d’entre eux au sein de la grande famille du CSS de l’Estuaire.

« Elle a également souligné le privilège qu’ont les travailleurs du milieu de l’éducation d’être des adultes signifiants pour les élèves auprès de qui, chacun à leur façon, ils font une différence à un moment ou un autre de leur parcours scolaire », rapporte Patricia Lavoie, régisseuse aux communications du CSS de l’Estuaire.

Le départ à la retraite de 19 employés a été célébré. Photo CSS de l’Estuaire