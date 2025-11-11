Le CSS de l’Estuaire rend hommage à ses piliers de l’éducation

Par Johannie Gaudreault 9:00 AM - 11 novembre 2025
Temps de lecture :

Le Centre de services scolaire de l’Estuaire a organisé une soirée reconnaissance pour ses employés le 8 novembre. Photo CSS de l’Estuaire

Le Centre de services scolaire de l’Estuaire a souligné le départ à la retraite de 19 employés et les 25 années de service de 11 autres membres du personnel, lors d’une soirée empreinte d’émotion et de reconnaissance, tenue le 8 novembre à la polyvalente des Baies de Baie-Comeau.

La soirée, qui a réuni une centaine de personnes, a permis de rendre hommage à celles et ceux qui ont consacré une grande partie de leur carrière à l’éducation sur la Côte-Nord.

Animée par Ken Bouchard, directeur de la polyvalente des Baies et de l’école Saint-Joseph de Baie-Trinité, et Annick Dupuis, directrice du service des ressources humaines du Centre de services scolaire, l’activité a allié célébration, musique et émotions partagées.

La chorale de l’école Leventoux, dirigée par l’enseignante de musique Véronique Landry-Proulx, a offert une prestation remarquée.

Les artistes Nicolas Perron et Fabrice Charest, de la polyvalente des Rivières de Forestville, ont également pris part au spectacle. Ils sont au cœur d’un moment fort où la pièce Il faudra leur dire de Francis Cabrel a été interprétée par Nicolas Perron, accompagné d’un chœur formé d’élèves de l’école Leventoux.

Pour clore la partie protocolaire, les gestionnaires du Centre de services scolaire de l’Estuaire ont uni leurs voix pour offrir une chanson hommage aux personnes honorées, sur la musique de Loulou, popularisée par le groupe Les BB à la fin des années 1980.

Les retraités ont reçu une toile originale de l’artiste baie-comoise Dyane Dastous, tandis que les employés célébrant leurs 25 ans de service se sont vu remettre une montre, symbole du temps qui passe.

La soirée s’est poursuivie autour d’un repas préparé par les élèves du programme de Cuisine du CFP de l’Estuaire et servi par des élèves bénévoles de l’école secondaire Serge-Bouchard, dans une atmosphère conviviale.

Invitée à s’adresser aux participants, la directrice générale du CSS de l’Estuaire, Nadine Desrosiers, a tenu à exprimer toute sa reconnaissance envers les employés honorés en insistant sur le rôle essentiel de chacune et chacun d’entre eux au sein de la grande famille du CSS de l’Estuaire.

« Elle a également souligné le privilège qu’ont les travailleurs du milieu de l’éducation d’être des adultes signifiants pour les élèves auprès de qui, chacun à leur façon, ils font une différence à un moment ou un autre de leur parcours scolaire », rapporte Patricia Lavoie, régisseuse aux communications du CSS de l’Estuaire.

Le départ à la retraite de 19 employés a été célébré. Photo CSS de l’Estuaire

Les 25 années de service de 11 membres du personnel ont été soulignées. Photo CSS de l’Estuaire

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Les coquerelles, ces nouvelles résidentes de la Côte-Nord

La route 389 fermée en raison des conditions météo

Une première à Baie-Comeau : 72 logements pour les travailleurs temporaires

Emplois vedettes

Mécanicien

Administration de pilotage des Laurentides
Les Escoumins
Consulter l'offre

Agent(e) correctionnel(le) I – Établissement Port-Cartier (CX-01) – Processus accéléré

Service correctionnel Canada
Port-Cartier
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Les coquerelles, ces nouvelles résidentes de la Côte-Nord

Consulter la nouvelle
Actualité

La route 389 fermée en raison des conditions météo

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition de la semaine - 11 novembre 2025

À DÉCOUVRIR

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Concours
Se termine le 11 décembre 2025

Concours J’t’emmène en voyage!

Participer