Un avis d’ébullition est en vigueur dans le quartier Sainte-Amélie à Baie-Comeau
Les citoyens du quartier Sainte-Amélie doivent faire bouillir leur eau avant la consommation. Photo archives
Tout le quartier Sainte-Amélie de Baie-Comeau est visé par un avis d’ébullition entré en vigueur le 11 novembre. Les citoyens doivent faire bouillir leur eau avant de la consommer.
Cet avis est causé par une réparation au réseau d’aqueduc réalisée ce matin sur le boulevard La Salle. L’avis d’ébullition est vigueur jusqu’à nouvel ordre.
La Ville de Baie-Comeau remercie les citoyens pour leur compréhension.
