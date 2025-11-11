Une première à Baie-Comeau : 72 logements pour les travailleurs temporaires

Par Karianne Nepton-Philippe 7:00 AM - 11 novembre 2025
Temps de lecture :

Le complexe de logements pour travailleurs serait installé entre les deux secteurs. Photo Ville de Baie-Comeau

Fini les campements temporaires, les travailleurs seront désormais logés à Baie-Comeau dans une toute nouvelle construction. Un projet de complexe de 72 logements destinés aux travailleurs temporaires verra le jour à Baie-Comeau.

Baie-Comeau connaît un contexte où le taux d’inoccupation en matière de logement est très faible, mais doit au même moment se préparer à l’arrivée des grands chantiers. 

« La Société d’expansion de Baie-Comeau construira 72 logements durables pour les travailleurs temporaires. L’objectif est d’améliorer la capacité d’accueil et d’augmenter l’offre d’hébergement », explique Marie-Josée Paradis, présidente de la Société d’expansion de Baie-Comeau (SEBC). 

La SEBC, étant propriétaire de nombreux terrains à potentiel de développement résidentiels, sera propriétaire du terrain. 

Celui-ci se situe entre les deux secteurs de la ville, dans le nouveau développement du secteur des Hémérocalles. 

La SEBC travaille avec une entreprise partenaire qui ne peut être nommée à ce stade-ci. Celle-ci deviendra locataire du complexe par le biais d’un bail commercial à long terme.

Alternative aux campements

Ce projet immobilier vise à remplacer les campements temporaires. Ceux-ci, installés par l’entreprise elle-même, ne créent pas de valeur ajoutée à Baie-Comeau, soutient Marie-Josée Paradis. 

« L’objectif est de rapprocher les travailleurs de la ville et leur permettre de mieux s’intégrer dans la communauté, ce qui viendrait générer des retombées économiques locales », mentionne-t-elle. 

L’inspiration derrière ce projet vient d’un rapport émis par le Regroupement des femmes de la Côte-Nord, il y a quelques années, sur les enjeux du navettage. « Comment cohabiter avec le fly-in fly-out ? », précise Mme Paradis.

Pression du marché locatif

Marie-Josée Paradis indique que le Service de développement économique de la Ville de Baie-Comeau est en réflexion depuis deux ans afin de « préparer l’effervescence économique ».

« Il y a une pression sur le marché locatif. Comment atténuer les impacts en sachant qu’on a des courbes importantes de travailleurs temporaires qui s’en viennent ? », questionne-t-elle

Il y aura donc 72 unités de logement de type 4 ½ qui seront construites et réservées par le biais d’un bail long terme à une entreprise qui a des besoins d’hébergement de travailleurs.

« C’est à l’échéance du bail que l’actif immobilier va devenir disponible pour l’hébergement de la population locale », ajoute Mme Paradis. 

Cela générera des retombées économiques locales et laissera un legs à la communauté. « Les revenus des baux de location qui seront générés vont rester à Baie-Comeau », conclut Marie-Josée Paradis. 

Appel d’offres public 

La Société d’expansion de Baie-Comeau est actuellement en appel d’offres public pour la conception et la construction de son projet. L’appel d’offres a été publié le 21 octobre et prend fin le 27 novembre. 

Marie-Josée Paradis est également directrice du Service de développement économique de la Ville de Baie-Comeau. Photo Créations Sabrina

