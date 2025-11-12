Aucun séisme à Baie-Comeau dans la nuit du 10 au 11 novembre

Par Karianne Nepton-Philippe 12:13 PM - 12 novembre 2025
Temps de lecture :

C'est un « événement de foudre » qui s'est produit dans la nuit du 10 au 11 novembre à Baie-Comeau. Photo Pixabay

Séismes Canada n’a enregistré aucun tremblement de terre dans la nuit du 10 au 11 novembre à Baie-Comeau. C’était plutôt un événement de foudre qui a fait sursauter bien des Baie-Comois et non un séisme. 

« Nous avons vérifié nos données à toutes nos stations entre le 10 novembre à 20h HNE jusqu’au 11 novembre à 4h HNE; aucun séisme n’a été enregistré dans le secteur », indique Christopher Boucher, analyste sismique au Service canadien d’information sur les risques de Ressources naturelles Canada.

Il précise toutefois qu’il y a eu quelques alertes « L’avez-vous ressenti ». Un signal a été enregistré à 00 h 27 à la station de Hauterive. Ce signal ne correspond pas à un séisme. 

« L’un des rapports que nous avons reçus indique que celui-ci a eu lieu en même temps qu’un événement de foudre, et un autre rapport indique un ” bruit de tonnerre assourdissant “, ce qui pourrait expliquer les secousses ressenties », conclut M. Boucher. 

