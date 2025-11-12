Capté à 194 km/h sur la 138 à Baie-Trinité

Un conducteur de 28 ans de Laval apprendra à la dure les conséquences coûteuses d’un grand excès de vitesse, lui qui a été intercepté alors qu’il roulait à 194 km/h sur la route 138 à Baie-Trinité, vers 13 h mercredi.

Un policier de la Sûreté du Québec a capté le Lavallois fautif au cinémomètre à la hauteur du km 858 dans une zone de 90 km/h.

Un constat d’infraction de 1911$, assorti de 24 points d’inaptitude, lui a été remis. De plus, son permis de conduire a été suspendu sur-le-champ pour une période de 30 jours, car il possédait un permis restreint, rapporte la SQ dans un communiqué.

La vitesse est l’une des premières causes de collisions mortelles à survenir sur les routes du Québec, insiste le corps policier.