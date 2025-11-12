Le chemin de contournement rouvre aux poids lourds

Par Charlotte Paquet 2:57 PM - 12 novembre 2025
Temps de lecture :

Le chemin de contournement reliant la route de la Scierie (photo) et Manic 2 est rouvert à tous les véhicules depuis le début de l'après-midi, mercredi. Photo archives

Fermé aux poids lourds le mardi 11 novembre à 6 h 28 en raison des conditions dangereuses de la chaussée, le chemin de contournement reliant la route de la Scierie et Manic 2 a été rouvert en début d’après-midi, mercredi.

Malgré la fin des précipitations sous forme de neige et de pluie, la Direction générale de la Côte-Nord du ministère des Transports et de la Mobilité durable avait pris la décision de fermer le chemin pour une raison de sécurité.

Il aura donc fallu un peu plus d’une trentaine d’heures pour que les conditions s’améliorent et permettent la réouverture du tronçon à l’ensemble des véhicules.

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Fermeture de la Distillerie Puyjalon : « c’est un peu de notre identité qui s’évapore »

Aucun séisme à Baie-Comeau dans la nuit du 10 au 11 novembre

Tests de français : la Maison Alpha ABC Côte-Nord se distingue au Québec

Emplois vedettes

Mécanicien

Administration de pilotage des Laurentides
Les Escoumins
Consulter l'offre

Agent(e) correctionnel(le) I – Établissement Port-Cartier (CX-01) – Processus accéléré

Service correctionnel Canada
Port-Cartier
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Actualité

Fermeture de la Distillerie Puyjalon : « c’est un peu de notre identité qui s’évapore »

Consulter la nouvelle

Aucun séisme à Baie-Comeau dans la nuit du 10 au 11 novembre

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition de la semaine - 11 novembre 2025

À DÉCOUVRIR

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Concours
Se termine le 11 décembre 2025

Concours J’t’emmène en voyage!

Participer