Le chemin de contournement rouvre aux poids lourds

Fermé aux poids lourds le mardi 11 novembre à 6 h 28 en raison des conditions dangereuses de la chaussée, le chemin de contournement reliant la route de la Scierie et Manic 2 a été rouvert en début d’après-midi, mercredi.

Malgré la fin des précipitations sous forme de neige et de pluie, la Direction générale de la Côte-Nord du ministère des Transports et de la Mobilité durable avait pris la décision de fermer le chemin pour une raison de sécurité.

Il aura donc fallu un peu plus d’une trentaine d’heures pour que les conditions s’améliorent et permettent la réouverture du tronçon à l’ensemble des véhicules.