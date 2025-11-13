Cégep de Baie-Comeau : le mandat de Manon Couturier est reconduit

La directrice générale du cégep de Baie-Comeau, Manon Couturier, voit son mandat reconduit pour une durée de cinq ans.

La décision a été entérinée par le conseil d’administration de l’établissement le 12 novembre.

Dans un communiqué, le conseil, présidé par Simon Brisson, souligne que Mme Couturier « a joué un rôle déterminant dans la mise en œuvre et la consolidation de plusieurs projets stratégiques ». Il mentionne son leadeurship et sa rigueur envers l’innovation et l’excellence éducative.

Le président rappelle aussi que l’engagement de la directrice générale, en poste depuis 2021, a permis au cégep de Baie-Comeau « de se positionner comme un acteur clé de l’enseignement supérieur dans la région, et même au Québec ».

Soulignons que M. Brisson vient aussi d’être reconduit à la présidence du conseil d’administration. Même chose pour son vice-président, Alex Marin, qui demeure en poste.