Le Baie-Comois Jimmy Pelletier bat un record mondial à vélo à main

Par Johannie Gaudreault 12:33 PM - 13 novembre 2025
Temps de lecture :

Jimmy Pelletier est originaire de Baie-Comeau. Athlète paralympique, conférencier et ambassadeur du sport adapté, il multiplie les projets de dépassement de soi afin d’inspirer la communauté et de soutenir diverses causes sociales. Photo courtoisie

L’athlète paraplégique Jimmy Pelletier, originaire de Baie-Comeau, a franchi un cap historique : il vient de battre le record du monde de distance parcourue à vélo à main, avec plus de 8 557 km au compteur. 

Ce n’est toutefois qu’une étape pour le natif de la Côte-Nord, qui entend quadrupler ce record en complétant un tour du monde de 40 000 km d’ici 2027, au profit de l’organisme Adaptavie.

L’exploit est d’envergure mondiale : Jimmy Pelletier, athlète paraplégique et ambassadeur du sport adapté, est désormais le nouvel homme le plus endurant de la planète dans sa catégorie. En entreprenant un tour du monde à vélo à main, il a officiellement dépassé la marque mondiale de 8 557 km, détenue jusqu’ici par le Belge Michiel Desmet.

« Au-delà du record, mon objectif est d’inspirer, de montrer que rien n’est impossible, et de soutenir la mission essentielle d’Adaptavie. Chaque kilomètre pédalé est dédié à toutes celles et ceux qui se battent pour vivre pleinement, peu importe les défis », déclare Jimmy Pelletier.

Son ambition dépasse largement ce premier record. Le Baie-Comois d’origine entend parcourir 40 000 km à travers 27 pays et 5 continents d’ici juin 2027, un défi jamais réalisé auparavant dans l’histoire du cyclisme à main.

En quadruplant la marque mondiale, il consolide sa place parmi les figures les plus inspirantes du sport adapté et du dépassement de soi.

Une mission humaine

Ce périple hors du commun a également une mission profondément humaine. L’aventure de Jimmy Pelletier vise à amasser des fonds pour Adaptavie, un organisme québécois qui soutient depuis 45 ans les personnes vivant avec des limitations physiques, intellectuelles ou un trouble du spectre de l’autisme.

Les dons serviront à la création du Complexe Santé Adaptavie, un lieu inclusif et novateur dédié à la santé, à l’activité physique adaptée et à la recherche.

Dans les prochaines semaines, l’athlète et sa conjointe Manon partageront leur expérience avec des Québécois vivant eux aussi avec des limitations, afin de souligner les défis qu’ils surmontent au quotidien.

Sept personnes — Johanne, Noémie, Charles-Antoine, Claude, Simon et Isabelle — seront symboliquement associées à différentes étapes du parcours de Jimmy, en hommage à leur propre parcours de résilience.

Le tour du monde de Jimmy Pelletier 

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire

À lire également

Saisie de haschich et de tabac au pénitencier de Port-Cartier

Série Les gommes de sapin: les familles derrière la foresterie 

Victoire : une remontée du Drakkar à Victoriaville

Emplois vedettes

Agent(e) correctionnel(le) I – Établissement Port-Cartier (CX-01) – Processus accéléré

Service correctionnel Canada
Port-Cartier
Consulter l'offre

Mécanicien

Administration de pilotage des Laurentides
Les Escoumins
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Saisie de haschich et de tabac au pénitencier de Port-Cartier

Consulter la nouvelle

Série Les gommes de sapin: les familles derrière la foresterie 

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition de la semaine - 11 novembre 2025

À DÉCOUVRIR

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Concours
Se termine le 11 décembre 2025

Concours J’t’emmène en voyage!

Participer