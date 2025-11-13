Le Baie-Comois Jimmy Pelletier bat un record mondial à vélo à main

L’athlète paraplégique Jimmy Pelletier, originaire de Baie-Comeau, a franchi un cap historique : il vient de battre le record du monde de distance parcourue à vélo à main, avec plus de 8 557 km au compteur.

Ce n’est toutefois qu’une étape pour le natif de la Côte-Nord, qui entend quadrupler ce record en complétant un tour du monde de 40 000 km d’ici 2027, au profit de l’organisme Adaptavie.

L’exploit est d’envergure mondiale : Jimmy Pelletier, athlète paraplégique et ambassadeur du sport adapté, est désormais le nouvel homme le plus endurant de la planète dans sa catégorie. En entreprenant un tour du monde à vélo à main, il a officiellement dépassé la marque mondiale de 8 557 km, détenue jusqu’ici par le Belge Michiel Desmet.

« Au-delà du record, mon objectif est d’inspirer, de montrer que rien n’est impossible, et de soutenir la mission essentielle d’Adaptavie. Chaque kilomètre pédalé est dédié à toutes celles et ceux qui se battent pour vivre pleinement, peu importe les défis », déclare Jimmy Pelletier.

Son ambition dépasse largement ce premier record. Le Baie-Comois d’origine entend parcourir 40 000 km à travers 27 pays et 5 continents d’ici juin 2027, un défi jamais réalisé auparavant dans l’histoire du cyclisme à main.

En quadruplant la marque mondiale, il consolide sa place parmi les figures les plus inspirantes du sport adapté et du dépassement de soi.

Une mission humaine

Ce périple hors du commun a également une mission profondément humaine. L’aventure de Jimmy Pelletier vise à amasser des fonds pour Adaptavie, un organisme québécois qui soutient depuis 45 ans les personnes vivant avec des limitations physiques, intellectuelles ou un trouble du spectre de l’autisme.

Les dons serviront à la création du Complexe Santé Adaptavie, un lieu inclusif et novateur dédié à la santé, à l’activité physique adaptée et à la recherche.

Dans les prochaines semaines, l’athlète et sa conjointe Manon partageront leur expérience avec des Québécois vivant eux aussi avec des limitations, afin de souligner les défis qu’ils surmontent au quotidien.

Sept personnes — Johanne, Noémie, Charles-Antoine, Claude, Simon et Isabelle — seront symboliquement associées à différentes étapes du parcours de Jimmy, en hommage à leur propre parcours de résilience.