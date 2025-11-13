Le Drakkar dévoile un nouveau chandail mauve

Le Drakkar de Baie-Comeau dévoile un tout nouveau chandail mauve au profit de la recherche sur le cancer.
Ce sera aussi l’uniforme lors du match Le hockey pour vaincre le cancer, qui se tiendra 21 novembre.
Les chandails seront disponibles en encan. Les profits iront à la Société canadienne du cancer.
Politique d'opinion et commentaire
À DÉCOUVRIR
Horizon
La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.
Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon
Gallix vs. Luskentyre : Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme
Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon
Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?
Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon
Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques
Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon
Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée
Présenté par Tourisme Côte-Nord