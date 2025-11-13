Nouveau DEP de courte durée offert au CFP de l’Estuaire

Dès janvier 2026, le Centre de formation professionnelle de l’Estuaire proposera un DEP en Soutien aux services d’assistance en établissement de santé et de services sociaux, offrant aux diplômés un accès rapide à l’emploi et des bourses pouvant atteindre 12 000 $.

D’une durée de 705 heures réparties sur six mois, cette formation permettra aux diplômés d’intégrer rapidement le milieu de la santé et des services sociaux, un secteur où les perspectives d’emploi sont jugées excellentes, selon le CFP.

Les participants de la première cohorte pourront également bénéficier d’un soutien financier de 12 000 $ offert par le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord.

« Ces bourses sont associées à un contrat d’embauche d’au minimum un an au sein du CISSS Côte-Nord à l’obtention du diplôme », précise l’établissement d’enseignement par voie de communiqué.

La première cohorte débutera le 12 janvier 2026, et les cours seront dispensés au Pavillon des Rivières, à Forestville. Un service de transport gratuit sera offert matin et soir aux étudiants résidant entre Sacré-Cœur et Baie-Comeau.

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 10 décembre via la plateforme www.admissionfp.com.