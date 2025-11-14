Centraide réagit à la fermeture d’Entre deux portes

Le service Entre deux portes à Baie-Comeau aura « révélé toute l’ampleur et l’urgence de la situation » en matière d’itinérance, déclare Josée Mailloux. Sa fermeture attriste la directrice générale de Centraide Haute-Côte-Nord Manicouagan.

Josée Mailloux soutient que la fermeture du service au Carrefour jeunesse Manicouagan « confirme surtout l’importance d’agir collectivement ».

« Entre-deux-portes était un projet pilote que Centraide a soutenu, parce que les besoins en matière d’itinérance étaient bien réels dans notre milieu », précise-t-elle.

La directrice générale assure que son organisme ne baisse pas les bras et continue de travailler avec les partenaires.

« Centraide maintiendra ses efforts […] afin d’arriver à une solution durable, tant en consolidant les services actuels de la Résidence Saint-Joseph à Pointe-aux-Outardes qu’en évaluant les possibilités d’un service adapté directement à Baie-Comeau », déclare-t-elle.

Mme Mailloux ajoute avoir été touchée de constater la mobilisation de la communauté à la suite d’un message sur les réseaux sociaux pour aider la Résidence Saint-Joseph.

« Plomberie 2M, la Librairie Côté, Accès Meubles, Canadian Tire et plusieurs autres ont levé la main pour soutenir les réparations nécessaires et permettre l’ajout de lits. Cette solidarité nous donne de l’espoir. »