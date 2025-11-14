Martin Vachon et Ève Côté au premier festival d’humour à Baie-Comeau

Par Karianne Nepton-Philippe 11:33 AM - 14 novembre 2025
Temps de lecture :

Les organisateurs de ce festival sont Davy Tardif, comptable chez Malette, Tommy Brûlé, enseignant au Cégep de Baie-Comeau et président de L'Ouvre-boite culturel, Marie-Maude Fournier, avocate et enseignante au Cégep de Baie-Comeau, Pierre-Olivier Normand, agent aux communications à la Ville de Baie-Comeau, et André Morin, propriétaire de la microbrasserie St-Pancrace (absent sur la photo).  Photo Karianne Nepton-Philippe

Un festival d’humour s’installe à Baie-Comeau et il annonce deux de ses premiers humoristes. Vague de rires recevra Martin Vachon comme ambassadeur et Ève Côté comme tête d’affiche.

Martin Vachon offrira aussi le spectacle d’ouverture du festival et c’est Ève Côté qui le clôturera. 

Vague de rires se tiendra du 18 au 20 juin. Durant trois jours, il y aura 10 spectacles dans quatre lieux de la ville. 

La scène principale du festival sera située sous un chapiteau au parc des Pionniers. Ensuite, il sera possible de voir des humoristes à la salle de L’Alternative, à la microbrasserie St-Pancrace et le Centre des arts servira pour le spectacle de clôture. 

Le président du comité organisateur et du conseil d’administration, Tommy Brûlé, souhaitait « créer un grand rendez-vous culturel rassembleur, qui fait rayonner la Côte-Nord ». 

« Je suis un consommateur d’humour, j’aime aller dans les festivals, mais je suis obligée de parcourir 500 km pour aller voir un festival d’humour », ajoute-t-il. 

Pour tous les goûts

L’organisateur reste assez secret sur le reste de la programmation, mais mentionne qu’il y en aura pour tous les goûts. 

Durant les deux prochains mois sur la page Facebook de Vague de rires, les autres humoristes seront dévoilés peu à peu. 

« Je suis excité d’être le tout premier porte-parole du festival Vague de rires, on se rappelle tout le temps de la première fois », lance Martin Vachon dans une vidéo faite spécialement pour l’annonce du festival. 

« J’ai assisté à beaucoup de naissances de festivals dans les dernières années et j’ai rarement vu une gang aussi motivée et une programmation autant de qualité pour une première édition », poursuit-il. 

Tommy Brûlé ajoute qu’on pourrait aussi y voir des talents locaux et régionaux. 

