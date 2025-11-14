Quelques erreurs coûtent cher au Drakkar

Par Louis-William Gagné 10:57 PM - 14 novembre 2025
Temps de lecture :

Capture d'écran.

Le traditionnel voyage de trois matchs en trois jours en Abitibi n’est certainement jamais facile pour le Drakkar; encore plus lorsqu’il est accompagné d’un arrêt à Victoriaville en chemin. Posant pied à Rouyn-Noranda pour une première fois vendredi, les vikings ont tenu tête à la troupe de Steve Hartley pour la majeure partie de la rencontre, mais ont quitté l’aréna Glencore bredouilles, subissant un revers de 3-1.

« Ce qui est le fun après un match comme ça, c’est de voir plusieurs gars qui sont déçus, choqués. C’est bon signe. Ce n’est pas une saison facile; ça a été difficile nos cinq derniers matchs, mais la plupart du temps, comme aujourd’hui, les gars ne lâchent pas. », commentait l’entraîneur-chef Jean-François Grégoire après la partie.

Défensivement, force est d’admettre que Baie-Comeau a tiré son épingle du jeu face à une formation qui lutte parmi les équipes à la tête du classement. Après deux périodes, bien que les Huskies devançaient le Drakkar 24-10 pour les tirs cadrés, ils n’avaient l’avance que 7-5 pour ceux considérés dangereux et le pointage principal était à 1-1. Autrement dit, on a plié, mais on n’a pas cassé, ou presque.

Lorsque l’on fait l’histoire du duel, on peut s’apercevoir que ce sont les quelques bévues nord-côtières qui ont été fatales. « Le premier but, on l’a donné en ne bloquant pas le tir quand on était en contrôle. Le deuxième but, c’est une mauvaise exécution. Chaque détail est important et on en a eu la preuve. Tu fais deux erreurs, boum, deux buts. », ajoutait Grégoire.

Le Drakkar avait initialement pris les devants en fin de première période, Jacopo De Luca faisant habilement bifurquer un tir de Drew Allison. Rouyn-Noranda a par la suite nivelé les chances sur un long tir que Lucas Beckman n’a jamais vu, alors que la meute venait de sortir bredouille d’un long avantage numérique de deux hommes. Les Huskies ont finalement profité d’une rare erreur baie-comoise en sortie de zone pour prendre les devants mi-troisième, avant de compléter dans une cage abandonnée à la toute fin.

Un peu d’ambivalence

Alors que le Drakkar s’est présenté à Rouyn-Noranda à l’avant-dernier rang pour le pourcentage d’efficacité en désavantage numérique, il s’est pourtant donné des allures d’équipe championne à cet égard durant toute la soirée. Au cours de leurs nombreux jeux de puissance, les Huskies ont été muselés par l’unité défensive nord-côtière, notamment au cours d’une longue séquence où elle devait se défendre à trois joueurs. Au bilan, les chances de marquer de qualité des locaux ont été bien peu nombreuses par rapport au temps passé en supériorité numérique.

D’un autre côté, il n’en demeure pas moins que le Drakkar a passé beaucoup de temps et a dépensé énormément d’énergie à se défendre. Bien que les Huskies n’ont pas été en mesure de faire payer leurs adversaires directement pour tout ce temps passé au cachot, l’attrition qui en a résulté a eu un impact non négligeable. Difficile d’aller chercher du rythme et de provoquer des chances de marquer lorsque l’on doit d’abord et avant tout étouffer les menaces. « Les trios de Powers, de Kay, de Kirkwood amenaient de l’énergie, sauf qu’en désavantage, on surtaxe des joueurs. On n’a pas pu aller chercher le rythme que trois trios sur quatre apportait. Des rondelles dans les estrades, avoir fait trébucher… L’effort est là, mais il faut être capables de contrôler ses actions. » renchérissait le pilote du Drakkar.

Il s’agit donc d’un résultat mi-figue mi-raisin. Des bons éléments sur lesquels on peut bâtir, des moins bons sur lesquels il faut travailler. Le Drakkar prend la route de Val d’Or pour affronter les Foreurs samedi, avant de retourner à Rouyn-Noranda dimanche pour une revanche, qui conclura ce long périple.

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Le Drakkar dévoile un nouveau chandail mauve

Victoire : une remontée du Drakkar à Victoriaville

Drakkar et Centraide : Alexis Bernier désigné joueur communautaire 

Emplois vedettes

Mécanicien

Administration de pilotage des Laurentides
Les Escoumins
Consulter l'offre

Agent(e) correctionnel(le) I – Établissement Port-Cartier (CX-01) – Processus accéléré

Service correctionnel Canada
Port-Cartier
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Le Drakkar dévoile un nouveau chandail mauve

Consulter la nouvelle
Actualité

Victoire : une remontée du Drakkar à Victoriaville

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition de la semaine - 11 novembre 2025

À DÉCOUVRIR

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Concours
Se termine le 11 décembre 2025

Concours J’t’emmène en voyage!

Participer