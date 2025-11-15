Équijustice célèbre 40 ans d’existence dans la région

Par Johannie Gaudreault 3:00 PM - 15 novembre 2025
Temps de lecture :

Équijustice Haute-Côte-Nord Manicouagan soulignera ses 40 ans d'existence le 4 décembre. Voici une partie de son équipe, dont la directrice Cathie Vignola (à gauche). Photo courtoisie

L’organisme Équijustice Haute-Côte-Nord Manicouagan souligne cette année quatre décennies d’engagement envers la justice réparatrice et la médiation citoyenne. 

Pour l’occasion, une journée portes ouvertes et un 5 à 7 de célébration se tiendront le 4 décembre à ses bureaux (rue de Puyjalon) afin de mettre en lumière le pouvoir du dialogue dans la communauté.

L’organisme, actif depuis 40 ans dans la promotion du dialogue et de la justice réparatrice, souhaite marquer cet anniversaire en rendant hommage à tous ceux qui ont contribué à son développement.

Les portes ouvertes, qui se tiendront de 13 h à 16 h, offriront au public l’occasion de rencontrer l’équipe, de visiter les locaux et d’en apprendre davantage sur les services offerts à la population. Professionnels des services sociaux, partenaires du milieu communautaire et citoyens curieux sont invités à échanger dans une atmosphère conviviale.

« Ce moment de proximité sera l’occasion de mieux comprendre comment la médiation sociale et la justice réparatrice contribuent, depuis quatre décennies, à tisser des liens et à bâtir des collectivités plus solidaires », affirme Cathie Vignola, directrice d’Équijustice Haute-Côte-Nord Manicouagan, par voie de communiqué.

La journée se poursuivra avec un 5 à 7 exclusif réunissant partenaires, élus et collaborateurs afin de souligner quatre décennies d’action au service des relations humaines. Le programme prévoit un mot de la directrice, la diffusion d’une vidéo promotionnelle sur le pouvoir du dialogue et un lever de verres collectif.

« Depuis 40 ans, nous croyons profondément au pouvoir du dialogue. Derrière chaque rencontre, chaque médiation, il y a des personnes engagées qui choisissent d’écouter, de comprendre et d’avancer. C’est ce que nous célébrons aujourd’hui », déclare Mme Vignola.

Depuis sa fondation, Équijustice accompagne les personnes dans leurs démarches de réparation grâce à la médiation et à la justice réparatrice.

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

La Nativité-de-Jésus célèbre son jubilé de 25 ans

Maliotenam : la sécurité publique répond après une série d’incendies

Ils ont couru de Montréal à Baie-Comeau

Emplois vedettes

Mécanicien

Administration de pilotage des Laurentides
Les Escoumins
Consulter l'offre

Agent(e) correctionnel(le) I – Établissement Port-Cartier (CX-01) – Processus accéléré

Service correctionnel Canada
Port-Cartier
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

La Nativité-de-Jésus célèbre son jubilé de 25 ans

Consulter la nouvelle

Maliotenam : la sécurité publique répond après une série d’incendies

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition de la semaine - 11 novembre 2025

À DÉCOUVRIR

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Concours
Se termine le 11 décembre 2025

Concours J’t’emmène en voyage!

Participer