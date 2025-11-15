Fermeture d’Entre deux portes : le CISSS Côte-Nord inquiet pour la suite 

La fermeture du service Entre deux portes, annoncée le 13 novembre, inquiète le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord quant à la poursuite de services pour les personnes en situation de vulnérabilité ou d’itinérance.

« Le CISSS, en collaboration avec les organismes communautaires et les partenaires du milieu, analyse actuellement les besoins afin de maintenir un accès à des services pour les personnes concernées », écrit l’organisation dans une réaction par courriel.

Pour le CISSS, qui a été un partenaire financier dans le projet, une initiative comme Entre deux portes « offrait un soutien important ». Il demeure mobilisé pour trouver des solutions.

« D’autres services demeurent accessibles pour les personnes en situation de vulnérabilité, notamment la Résidence St-Joseph et les services psychosociaux du CISSS de la Côte-Nord », rappelle le CISSS Côte-Nord.

Il mentionne aussi que les gens qui désirent avoir accès aux services disponibles peuvent toujours communiquer avec Info-Social en composant le 811, option 2.

À lire aussi :