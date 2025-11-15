Ils ont couru de Montréal à Baie-Comeau

Par Karianne Nepton-Philippe 12:00 PM - 15 novembre 2025
Temps de lecture :

Des Montréalais, du mouvement MTL Road Runners, ont fait une course à relais de Montréal à Baie-Comeau. Photo Alexandre Dellaleau

Courir de Montréal à Baie-Comeau et parcourir plus de 700 kilomètres en relais, sous le froid de novembre, c’est le défi qu’a réussi un groupe de Montréalais en trois jours. Le but ? Amasser des sous pour rendre le sport accessible pour tous les enfants. 

Ces courageux coureurs font partie du mouvement MTL Road Runners, qui est né à Montréal en plein confinement durant la pandémie, dans le but de briser l’isolement et garder la motivation de bouger. 

« C’était une période difficile. On voulait vraiment juste se supporter, s’encourager les uns, les autres pour rester actifs », confie Tuan-An Do, une des personnes derrière MTL Road Runners.

De fil en aiguille, ce mouvement est passé de quelques personnes qui se partageaient des petites victoires à de plus grands rassemblements, avec parfois une centaine de personnes. « Avec le temps, on a commencé à voir plus gros. Moi, je le fais vraiment par pure passion, car je crois à la santé physique et mentale », exprime Tuan-An Do.

Tuan-An Do est un des membres fondateurs de MTL Road Runners. Photo courtoisie

Le plus gros défi à ce jour

Ils sont une dizaine de coureurs qui ont pris part au plus grand défi de MTL Road Runners à ce jour, depuis une course Montréal-Québec. Ils sont partis de Pointe-aux-Trembles, à Montréal, le 6 novembre en soirée et sont arrivés à l’hôtel Le Manoir de Baie-Comeau le 9 novembre en après-midi. 

« J’ai de la gratitude pour chaque personne qui a participé au challenge », lance Tuan-An Do, fier de son expérience et de tous les participants. « C’est beau de voir que la communauté est partie de Montréal pour se rendre à Baie-Comeau, mais il faut aussi que les gens comprennent l’aventure », enchaîne-t-il. 

Les coureurs ont donc parcouru la route 138 alors que les premiers flocons de neige de la saison ont fait leur apparition. 

« En plus, on a choisi novembre ! Une température plus froide, c’est moins facile », s’exclame Tuan-An Do. 

Deux groupes de six coureurs se relayaient aux cinq kilomètres. Les participants faisaient des blocs de course d’environ six heures. « Quand on courait, on faisait un total de 60 à 80 km. » Le groupe a loué un véhicule récréatif ainsi que deux véhicules de 7 passagers pour assurer la sécurité des coureurs.

Les participants ont couru une partie du temps dans la neige.  Photo Alexandre Dellaleau

Pour la bonne cause

Outre le défi physique que la course apporte, l’objectif est d’amasser de l’argent pour l’organisation Les Ballons Intensifs, qui contribue au développement des jeunes et leur offre un meilleur accès au sport, particulièrement dans les milieux défavorisés. 

« Les dons qu’ils reçoivent aident à créer des programmes pour les enfants. Ce ne sont pas tous les enfants qui ont les moyens de faire du sport », mentionne Tuan-An Do. 

MTL Road Runners a commencé à amasser des dons juste avant le départ de la course et la campagne se poursuivait jusqu’au 16 novembre. L’objectif de 5 000 $ a été largement dépassé. 

On revient à Baie-Comeau !

Tous sont tombés sous le charme de la Côte-Nord. « Baie-Comeau est tellement un bel endroit », lance l’interlocuteur. 

« Les challenges se font toujours dans des villes américaines ou même en Ontario, mais moins souvent dans notre province. Je voulais profiter de notre province. […] Et c’est certain qu’on revient à Baie-Comeau », conclut-il. 

