Impro : Baie-Comeau espère égaliser la série contre Sept-Îles ce soir

La Ligue d’improvisation de Sept-Îles (LIS) mène 1-0 la série Championnat Côte-Nord, tandis qu’elle a fait s’incliner l’équipe baie-comoise à domicile, le 1er novembre. Baie-Comeau espère créer l’égalité, samedi soir, au Petit théâtre du centre socio.

« La tension monte entre les deux formations rivales », a indiqué par communiqué la Troupe de Théâtre La Patente, qui gère la LIS.

La Ligue d’improvisation de Sept-Îles a remporté le premier duel face à la LIBRE (Ligue d’improvisation de Baie-Comeau) par la marque de 9 à 7, lors d’un affrontement tenu à Baie-Comeau.

Les équipes se préparent à croiser le fer à nouveau samedi soir, cette fois à Sept-Îles, pour le deuxième match de cette série au meilleur de trois.

« Dès le coup d’envoi, l’intensité était au rendez-vous : des répliques rapides, des thèmes inusités et un public nord-côtier en délire. Baie-Comeau a tenu tête jusqu’à la toute fin, mais la LIS a su garder son sang-froid pour clore le match avec aplomb et décrocher la victoire », raconte La Patente.

« On a joué avec cœur et complicité. On savait qu’on devait frapper fort dès le premier match », commente Benny Frédéric Chambers, joueur et président de la troupe de théâtre la Patente.

De l’autre côté, la LIBRE promet de rebondir.

« On retourne à Sept-Îles avec une seule mission : égaliser la série. La foule septilienne va en avoir pour son argent ! » mentionne Tommy Tremblay, président de la LIBRE.

Le Championnat Côte-Nord se conclura le 12 décembre à Pentecôte, en terrain neutre, lors d’un match décisif où seront couronnés les champions régionaux d’improvisation.

L’entrée est au coût de 5 $.