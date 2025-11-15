L’Oktoberfest St-Pancrace remet 15 500 $ à Centraide HCN Manicouagan

L’Oktoberfest St-Pancrace a généré un important élan de solidarité cette année. L’événement a permis d’amasser 15 500 $, une somme entièrement remise à Centraide Haute-Côte-Nord Manicouagan pour soutenir des initiatives locales.

C’est grâce aux partenariats de CIMA+ et de NAPA Pièces d’auto Baie-Comeau que cette activité organisée le 4 octobre dernier à la Place de la Biosphère s’est avérée une grande réussite.

« On est vraiment fiers de voir notre communauté se mobiliser autour d’un événement qui allie plaisir et solidarité. Encore une fois cette année, l’Oktoberfest St-Pancrace a permis de rassembler la population et dynamiser la région pour la bonne cause », souligne André Morin, directeur général de la Microbrasserie St-Pancrace.

Tout au long de la journée, la Place de la Biosphère a accueilli des familles, des amateurs de bière locale et des citoyens venus célébrer la récolte tout en soutenant un organisme essentiel.

La Microbrasserie St-Pancrace a tenu à remercier l’ensemble de ses partenaires et les personnes qui ont acheté une Botte Souvenir en prévente, dont les ventes ont été entièrement versées à Centraide.

L’organisation a également salué la participation du public, qui s’est déplacé en grand nombre. Les ventes de nourriture et de boissons ont elles aussi contribué à augmenter le montant final remis à l’organisme.

Portée par ce succès, l’équipe prépare déjà la 3e édition de l’Oktoberfest St-Pancrace, prévue pour 2026, qui promet de revenir avec le même esprit festif et solidaire.