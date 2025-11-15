Une ambassadrice de Pessamit pour la Grande semaine des tout-petits

Audrey-Lise Rock-Hervieux de Pessamit est une des ambassadrices pour la Grande semaine des tout-petits, qui se déroule du 17 au 23 novembre.

La Commission de la santé et des services sociaux des Premières Nations du Québec et du Labrador a nommé ses deux ambassadrices pour l’occasion.

Il s’agit de Mme Rock-Hervieux ainsi que de Marylin Chevrier, de la communauté de Timiskaming First Nation.

« Avec mon cœur d’enfant, je le fais simplement, parce que j’y crois. Nos enfants méritent qu’on les écoute, qu’on les accompagne et qu’on leur donne les outils pour grandir en toute confiance », écrit Audrey-Lise Rock-Hervieux sur Facebook, où elle partage la nouvelle.

« Du 17 au 23 novembre 2025, la Grande semaine des tout-petits mettra en lumière l’importance du développement, des droits et du mieux-être des tout-petits », écrit pour sa part la Commission de la santé et des services sociaux des Premières Nations du Québec et du Labrador.