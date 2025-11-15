Drakkar : une première période fatale à Val d’Or

Après avoir tenu tête aux Huskies de Rouyn-Noranda hier, le Drakkar n’a pas été en mesure d’en faire autant à Val d’Or aujourd’hui. Fort d’une période initiale de quatre buts sans réplique, le vert et or a facilement filé vers une victoire de 6-1.

« Il fallait réussir à se stabiliser en défensive, parce qu’on ne faisait que courir partout après la rondelle. Il y avait des couvertures qu’on ne faisait pas et qu’on fait bien habituellement. Un moment donné, il a fallu carrément peser sur reset. Après ça, on réussissait mieux à couper les jeux. » racontait l’entraîneur-chef du Drakkar après la rencontre. À ses yeux, bien que l’équipe ait réussi à se ressaisir en deuxième période, où Baie-Comeau a devancé les Foreurs 14-12 au chapitre des tirs au but, le mal était toutefois déjà fait pour ce qui est du résultat final.

En arrière trop vite

Le Drakkar s’est très rapidement retrouvé à devoir jouer du hockey de rattrapage; un type de situation plus qu’ardu pour une formation ayant peu de ressources offensives et qui peut éprouver des problèmes de gestion des émotions. Très vite en retard au pointage principal, la panique s’installe et les erreurs se multiplient.

Le gardien partant, Justin Giguère, n’a pas fait long feu dans la rencontre, cédant sa place après seulement 4 minutes et 18 secondes. À ce moment, les locaux venaient d’inscrire leur deuxième filet. En relève, Lucas Beckman a partiellement limité les dégâts, accordant 4 buts sur 33 lancers. Ce dernier a cependant réservé quelques arrêts dignes des jeux de la semaine aux Foreurs, qui auraient bien pu inscrire quelques buts supplémentaires. Au bout du compte, Beckman aura disputé tous les matchs du voyage, puisqu’il sera à nouveau le partant à Rouyn-Noranda dimanche.

« Ça a été un copier-coller du match contre Gatineau. », une défaite de 7-3 la semaine dernière, au cours de laquelle les Olympiques avaient pris une avance de 5-0 dès la première période. « Le premier lancer rentre, le deuxième lancer rentre. C’est la quatrième fois que ça arrive cette année. Des fois, on est capable de gérer et de revenir; on l’a déjà fait, mais d’autre fois non. C’est toujours un scénario difficile. », ajoutait Jean-François Grégoire.

Sur la feuille de pointage

L’unique réplique nord-côtière est venue du bâton d’Aiden Kirkwood, sa première réussite de la saison. Chez les Foreurs, les gros canons ont donné la mesure. Maxime Coursol a marqué 1 but et ajouté 2 aides, en plus de terminer le match +5. Philippe Veilleux deux fois, Mathias Bourque, Jacob Gouchie et Étienne Maheu ont également fait bouger les cordages.

La brigade de désavantage numérique du Drakkar a de nouveau connu du succès, blanchissant l’adversaire dans une deuxième rencontre consécutive. Officiellement, le jeu de puissance des Foreurs a été tenu en échec à quatre reprises, bien qu’un un but ait été marqué quelques instants après la fin d’une infraction.