Des Biscuits sourire au profit des soins de santé de la Côte-Nord

Par Johannie Gaudreault 8:00 AM - 16 novembre 2025
Temps de lecture :

La campagne du Biscuit sourire des Fêtes permettra d’amasser des dons pour la Fondation de santé et des services sociaux de Manicouagan. Photo Banque d’alimentation d’Ottawa

La campagne des Biscuits sourire des Fêtes revient dès lundi chez Tim Hortons à Baie-Comeau et Forestville. En achetant ces douceurs festives, les clients contribueront directement à la Fondation de santé et services sociaux de la Manicouagan, qui recevra 50 % des recettes pour soutenir des projets locaux.

Dès lundi prochain, la campagne des Biscuits sourire des Fêtes fait son grand retour dans les restaurants Tim Hortons de Baie-Comeau et Forestville. Cette initiative conjointe avec la Fondation SSSM invite la population à répandre la magie du temps des Fêtes « un biscuit à la fois ».

Chaque boîte contient 12 biscuits décorés d’un sourire festif et est vendue 24 $. La moitié des profits sera remise à la Fondation SSSM, tandis que l’autre moitié soutiendra les camps de la Fondation Tim Hortons.

« Une belle façon d’offrir de la douceur à vos collègues, votre famille ou vos amis tout en contribuant à une bonne cause ! », souligne la directrice de la Fondation, Chantal Asselin, dans son message à la communauté.

Les citoyens sont invités à faire leurs précommandes dès maintenant afin de maximiser les retombées de la campagne. 

« Ensemble, faisons briller la magie des Fêtes pour toute la communauté », conclut Mme Asselin, qui remercie d’avance les citoyens pour leur générosité et leur soutien.

