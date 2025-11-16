Incendies à Mani-Utenam : l’enquête avance

L’enquête « progresse de manière significative » entourant des incendies survenus les 14 et 15 novembre à Mani-Utenam.

Ce sont les mots utilités par la Sécurité publique de Uashat mak Mani-Utenam (SPUM) par voie de communiqué. Les informations partagées par la population depuis hier auraient été d’une grande aide.

Notons qu’une série d’incendies sont survenus dans la nuit du 14 au 15 novembre à Maliotenam.

Aucune information n’est partagée à ce stade-ci, afin de « préserver l’intégrité du processus ».

La Sécurité publique indique qu’un autre incendie se serait déclenché, le 15 novembre au soir, au même endroit, dans un cabanon sur la rue Anek.

« Les premières constatations portent à croire qu’il pourrait s’agir d’une reprise du brasier initial », peut-on lire dans ce communiqué.

Pour l’instant, « rien n’indique qu’il s’agisse d’un nouveau geste de nature criminelle ».

Dans un communiqué publié le 15 novembre, la SPUM invitait toute personne ayant des informations à les contacter, au (418) 961-5101.