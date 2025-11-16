La chorale Sainte-Amélie revient avec son concert de Noël

Par Karianne Nepton-Philippe 10:10 AM - 16 novembre 2025
Temps de lecture :

Les membres de la chorale Sainte-Amélie et les musiciens, lors de leur répétition en vue du concert de Noël. Photo courtoisie

Le concert annuel de la chorale Sainte-Amélie se tiendra le 30 novembre au Centre des arts de Baie-Comeau.

Ravissement de Noël est le thème de cette année.

« Dans notre répertoire, on a des airs que les gens connaissent, mais avec un différent arrangement », mentionne la directrice musicale Violette Simard.

Elle laisse même entendre que certaines pièces sont assez exigeantes au niveau vocal. « Mais, c’est tellement plaisant pour nous de retravailler ces pièces. J’ai une belle équipe et chacun se surpasse », ajoute-t-elle. 

La directrice musicale fait savoir que les pratiques se déroulent bien, ce qui la rend impatiente de faire découvrir tout le travail au public baie-comois. 

« C’est un concert qui est très attendu, je m’en fais souvent parler, même en plein été », lance-t-elle. 

Des mises en scène sont également intégrées au concert pour offrir un produit intéressant, au travers des chansons. 

Notons que c’est la deuxième année que la chorale Sainte-Amélie offre son concert de Noël au Centre des arts de Baie-Comeau. 

« On n’a peut-être pas le décor de l’église, mais on a une équipe qui s’occupe de faire un beau décor », souligne Violette Simard. 

Les billets sont en vente directement au Centre des arts. 

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Levée des alertes de pluie verglaçante au Québec : neige attendue à plusieurs endroits

Des Biscuits sourire au profit des soins de santé de la Côte-Nord

Matane–Côte-Nord : un changement à l’horaire dimanche

Emplois vedettes

Mécanicien

Administration de pilotage des Laurentides
Les Escoumins
Consulter l'offre

Agent(e) correctionnel(le) I – Établissement Port-Cartier (CX-01) – Processus accéléré

Service correctionnel Canada
Port-Cartier
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Actualité

Levée des alertes de pluie verglaçante au Québec : neige attendue à plusieurs endroits

Consulter la nouvelle

Des Biscuits sourire au profit des soins de santé de la Côte-Nord

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition de la semaine - 11 novembre 2025

À DÉCOUVRIR

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Concours
Se termine le 11 décembre 2025

Concours J’t’emmène en voyage!

Participer