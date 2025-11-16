La chorale Sainte-Amélie revient avec son concert de Noël

Le concert annuel de la chorale Sainte-Amélie se tiendra le 30 novembre au Centre des arts de Baie-Comeau.

Ravissement de Noël est le thème de cette année.

« Dans notre répertoire, on a des airs que les gens connaissent, mais avec un différent arrangement », mentionne la directrice musicale Violette Simard.

Elle laisse même entendre que certaines pièces sont assez exigeantes au niveau vocal. « Mais, c’est tellement plaisant pour nous de retravailler ces pièces. J’ai une belle équipe et chacun se surpasse », ajoute-t-elle.

La directrice musicale fait savoir que les pratiques se déroulent bien, ce qui la rend impatiente de faire découvrir tout le travail au public baie-comois.

« C’est un concert qui est très attendu, je m’en fais souvent parler, même en plein été », lance-t-elle.

Des mises en scène sont également intégrées au concert pour offrir un produit intéressant, au travers des chansons.

Notons que c’est la deuxième année que la chorale Sainte-Amélie offre son concert de Noël au Centre des arts de Baie-Comeau.

« On n’a peut-être pas le décor de l’église, mais on a une équipe qui s’occupe de faire un beau décor », souligne Violette Simard.

Les billets sont en vente directement au Centre des arts.