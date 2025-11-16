Le premier ministre Mark Carney rend hommage au chef métis Louis Riel
Les premier ministres du Manitoba et du Canada, Wab Kinew et Mark Carney, et le président de la Fédération des Métis du Manitoba, David Chartrand, ont assisté à une cérémonie rendant hommage au chef métis Louis Riel, à Winnipeg, le 16 novembre 2025. LA PRESSE CANADIENNE/David Lipnowski
Le premier ministre fédéral a rendu hommage dimanche au leader métis Louis Riel à l’occasion du 140e anniversaire de son exécution.
M. Carney s’est joint à d’autres dignitaires sur la tombe de M. Riel à Winnipeg. Il a affirmé que le Métis s’était battu pour les droits de son peuple et contre l’injustice que celui-ci subissait.
Il a rappelé que l’exécution avait divisé la jeune nation canadienne, déclenchant notamment une grande colère des francophones au Québec. L’héritage de Louis Riel contribue à unir un Canada déterminé à retenir les leçons de l’histoire.
La Fédération des Métis du Manitoba dit croire que Mark Carney est devenu le premier premier ministre en fonction à assister à la cérémonie annuelle sur la tombe de Louis Riel.
La lutte de Louis Riel a contribué à l’entrée du Manitoba dans la Confédération.
Le chef métis a été arrêté plus tard alors qu’il menait une autre rébellion, cette fois en Saskatchewan. Traduit devant un tribunal, il a été reconnu coupable de trahison et condamné à être pendu.