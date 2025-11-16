Les souvenirs des aînés de la Côte-Nord au cœur d’une exposition

L’artiste baie-comoise Fanny Lessard présentera sa plus récente exposition Cueillir la mémoire du vivant qui est le fruit d’un travail collectif avec des aînés de la région.

Panache art actuel invite le public à découvrir cette exposition présentée à la salle de l’Alternative de Baie-Comeau du 27 novembre au 25 janvier, en partenariat avec la Ville de Baie-Comeau. Le vernissage aura lieu le 27 novembre dès 17 h, en présence de l’artiste.

Le projet de Fanny Lessard a été soutenu par le programme Culture et inclusion du ministère de la Culture et des Communications du Québec et de la Ville de Baie-Comeau.

Par des ateliers de médiation culturelle, des aînés de la région ont partagé leurs souvenirs de vie liés à la nature et au territoire, qu’ils aient travaillé en forêt ou profité des lieux pour la chasse, la pêche ou la cueillette.

L’exposition se déploie « comme un herbier de souvenirs », peut-on lire dans un communiqué, où la mémoire des aînés devient un terrain fertile pour la création. Les visiteurs y découvriront des œuvres visuelles et poétiques qui témoignent de cette cueillette de récits et de moments vécus.

Originaire de Baie-Comeau, Fanny Lessard est une artiste interdisciplinaire œuvrant en art visuel, poésie et chanson.

Elle détient un baccalauréat interdisciplinaire en art visuel et une maîtrise en art, volet transmission et enseignement de l’art, en plus d’une formation en enseignement des arts. Elle s’intéresse particulièrement à la formation de soi en création et à sa transmission chez l’apprenant-artiste.