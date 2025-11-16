Marche silencieuse à Baie-Comeau : un appel à la solidarité contre les féminicides

Le 25 novembre, la population de Baie-Comeau est invitée à marcher en silence pour honorer la mémoire des femmes victimes de féminicides et réaffirmer l’importance de lutter collectivement contre la violence faite aux femmes.

Cette activité donnera le ton à une série d’initiatives qui se dérouleront jusqu’au 6 décembre, dans le cadre des 12 jours d’action contre la violence faite aux femmes.

Cette marche symbolique vise à honorer la mémoire des femmes victimes de féminicides en 2025, tout en rappelant la nécessité de poursuivre la lutte contre toutes les formes de violence faites aux femmes.

« Ces femmes ont été assassinées parce qu’elles étaient des femmes », rappelle Suzie Levasseur, coordonnatrice de la Maison Anita-Lebel de Baie-Comeau.

Deux parcours sont prévus à Baie-Comeau. Dans le secteur Marquette, la marche aura lieu de 10 h 30 à 11 h 30, avec un départ du stationnement du Dépanneur Nord-Est (coin boulevard Lasalle et rue Comeau).

Quant au secteur Mingan, l’événement est prévu de 13 h 30 à 14 h 30, à partir du stationnement du St-Hubert (coin boulevard Laflèche et rue Blanche).

Sous le thème « Ensemble, marchons contre les féminicides – Nous avons un devoir de mémoire envers ces femmes assassinées », l’organisme souhaite rassembler la communauté dans un moment de solidarité et de recueillement.

Les citoyens, organismes communautaires, écoles, familles et élus sont invités à se joindre à cette marche porteuse de sens.

« Un geste simple, un message puissant. En marchant en silence, nous affirmons notre engagement envers une société plus juste, plus sécuritaire et plus égalitaire pour toutes les femmes », conclut Mme Levasseur.