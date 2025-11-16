Marche silencieuse à Baie-Comeau : un appel à la solidarité contre les féminicides

Par Johannie Gaudreault 12:00 PM - 16 novembre 2025
Temps de lecture :

L’an dernier, l’Opération nationale concertée en matière de prévention de la violence entre partenaires intimes s’est tenue pour la 3e année consécutive à l’initiative de la Sûreté du Québec, afin de sensibiliser la population à la violence entre partenaires intimes et faire connaître les ressources. Photo Maison Anita-Lebel

Le 25 novembre, la population de Baie-Comeau est invitée à marcher en silence pour honorer la mémoire des femmes victimes de féminicides et réaffirmer l’importance de lutter collectivement contre la violence faite aux femmes. 

Cette activité donnera le ton à une série d’initiatives qui se dérouleront jusqu’au 6 décembre, dans le cadre des 12 jours d’action contre la violence faite aux femmes.

Cette marche symbolique vise à honorer la mémoire des femmes victimes de féminicides en 2025, tout en rappelant la nécessité de poursuivre la lutte contre toutes les formes de violence faites aux femmes.

« Ces femmes ont été assassinées parce qu’elles étaient des femmes », rappelle Suzie Levasseur, coordonnatrice de la Maison Anita-Lebel de Baie-Comeau.

Deux parcours sont prévus à Baie-Comeau. Dans le secteur Marquette, la marche aura lieu de 10 h 30 à 11 h 30, avec un départ du stationnement du Dépanneur Nord-Est (coin boulevard Lasalle et rue Comeau).

Quant au secteur Mingan, l’événement est prévu de 13 h 30 à 14 h 30, à partir du stationnement du St-Hubert (coin boulevard Laflèche et rue Blanche).

Sous le thème « Ensemble, marchons contre les féminicides – Nous avons un devoir de mémoire envers ces femmes assassinées », l’organisme souhaite rassembler la communauté dans un moment de solidarité et de recueillement.

Les citoyens, organismes communautaires, écoles, familles et élus sont invités à se joindre à cette marche porteuse de sens.

« Un geste simple, un message puissant. En marchant en silence, nous affirmons notre engagement envers une société plus juste, plus sécuritaire et plus égalitaire pour toutes les femmes », conclut Mme Levasseur.

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

La chorale Sainte-Amélie revient avec son concert de Noël

Levée des alertes de pluie verglaçante au Québec : neige attendue à plusieurs endroits

Des Biscuits sourire au profit des soins de santé de la Côte-Nord

Emplois vedettes

Agent(e) correctionnel(le) I – Établissement Port-Cartier (CX-01) – Processus accéléré

Service correctionnel Canada
Port-Cartier
Consulter l'offre

Mécanicien

Administration de pilotage des Laurentides
Les Escoumins
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

La chorale Sainte-Amélie revient avec son concert de Noël

Consulter la nouvelle
Actualité

Levée des alertes de pluie verglaçante au Québec : neige attendue à plusieurs endroits

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition de la semaine - 11 novembre 2025

À DÉCOUVRIR

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Concours
Se termine le 11 décembre 2025

Concours J’t’emmène en voyage!

Participer