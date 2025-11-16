Un voyage au cœur de la Turquie dans les cinémas de la Côte-Nord

Par Johannie Gaudreault 1:30 PM - 16 novembre 2025
Temps de lecture :

Le film Étonnante Turquie met en vedette quatre amies qui sillonnent ensemble ce pays. Photo courtoisie

Le film Étonnante Turquie, réalisé par quatre voyageuses passionnées, transportera bientôt les Nord-Côtiers au cœur d’un périple dépaysant. Présenté par Les Aventuriers Voyageurs, il sera à l’affiche le 25 novembre à Havre-Saint-Pierre, et dès le 2 décembre à Baie-Comeau et Sept-Îles.

Les cinéphiles et amateurs de découvertes culturelles auront bientôt l’occasion d’explorer la Turquie comme ils ne l’ont jamais vue. Dans ce long métrage de voyage, les spectateurs suivront quatre amies à travers un pays aux multiples visages.

De l’effervescence d’Istanbul, avec ses bazars colorés, ses mosquées majestueuses et ses palais fascinants, jusqu’aux paysages grandioses de Pamukkale et de la Cappadoce, en passant par les eaux turquoise de la Méditerranée, Étonnante Turquie promet une immersion complète dans une culture riche et contrastée.

Pour la réalisatrice Marie-Noëlle Michaud, originaire de Gatineau, ce projet marque une nouvelle étape dans son parcours de cinéaste voyageuse. « Après avoir séduit le public avec son premier film sur le Yukon, elle revient avec un récit inspirant et dépaysant », soulignent les Aventuriers voyageurs par voie de communiqué.

Voyageuse dans l’âme, la réalisatrice allie son amour des découvertes et de la photographie à travers le cinéma. Lorsqu’elle ne travaille pas dans le domaine de la santé, elle consacre son temps à explorer la nature, à planifier ses prochaines escapades et à créer des vidéos qui inspirent l’évasion.

Présenté dans plus de 55 cinémas à travers le Québec, Étonnante Turquie fait partie de la programmation des Aventuriers Voyageurs, une entreprise fondée en 2008 par Yannick Gervais.

La Turquie est au cœur du prochain documentaire présenté par Les Aventuriers Voyageurs. Photo courtoisie

