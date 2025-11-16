Drakkar : une précieuse victoire à Rouyn-Noranda

Loin d’être abattu par la défaite subie la veille à Val d’Or, le Drakkar est allé d’une performance défensive complètement opposée à Rouyn-Noranda contre les Huskies dimanche. Dans une rencontre qui ne passera certainement pas à l’histoire au point de vue spectacle, Baie-Comeau a remporté la partie 1-0 en temps réglementaire.

Le seul but fut inscrit avec environ cinq minutes à faire au premier engagement. Gleb Semenov marquait son sixième de la saison, aidé de Jacopo De Luca et Mattias Gilbert. Lucas Beckman a réalisé 34 arrêts, signant une quatrième victoire cette saison, une deuxième par jeu blanc. Son vis-à-vis Samuel Meloche a cédé une fois sur 24 tirs.

Une fin de match stressante

À la manière d’une partie de football, les deux dernières minutes au cadran ont pris une éternité à s’écouler. Les deux équipes y ont pris leur temps d’arrêt et le Drakkar a multiplié les dégagements refusés. Avec une avance de 1-0, cette situation qui pourrait sembler fort énervante à priori, mais ne l’était pas tant que ça aux yeux de l’entraîneur-chef Jean-François Grégoire, qui a cependant reconnu une certaine fébrilité au banc. « Avec un cinquième match en huit jours, les dégagements refusés ne nous dérangeaient pas. On était assez bien structurés, on fermait bien l’enclave et ça nous a permis de ralentir le momentum, mais on avait hâte que ça finisse! »

La deuxième tentative est la bonne

Vendredi soir, les deux équipes avaient joué de façon similaire, mais les Huskies avaient pu profiter de quelques erreurs du Drakkar pour l’emporter 3-1; marquant le but d’assurance dans un filet désert. Baie-Comeau ne s’est pas fait avoir une deuxième fois. « La différence entre aujourd’hui et vendredi, c’est que quand il y avait des rondelles qui bondissaient ou qu’un défenseur se faisait déjouer à la ligne bleue, il y avait toujours quelqu’un pour rattraper. Aussi, c’est le match où on a bloqué le plus de tirs. Au niveau des détails, ça a été mieux aujourd’hui. », disait Grégoire.

Malgré les parties et les nombreux kilomètres dans les jambes, la troupe de Jean-François Grégoire n’avait pas l’air d’une équipe épuisée. Au contraire, la gestion des émotions et le respect du plan de match durant soixante minutes ont été l’élément fort de cette victoire. « Dans nos réflexes de jeunes ou de joueurs inexpérimentés, on a tendance à courir après la rondelle. Ce n’est pas toujours où la rondelle est qui est dangereux, mais où elle peut s’en aller. Aujourd’hui, on savait qu’il fallait que nos lectures soient meilleures, encore plus dans un cinquième match en huit jours, pour s’assurer d’avoir du gaz dans les moments opportuns. », ajoutait-il.

Des résultats encourageants

Au bout du compte, le Drakkar rentre à la maison après ce très long voyage de quatre matchs en cinq jours avec deux victoires et deux défaites en poche. Dans les circonstances, c’est une récolte bien positive, considérant que la formation nord-côtière ne revendiquait aucun gain sur la route avant le départ.

Une chose est certaine, le navire a quelque chose sur quoi bâtir. Il a été en mesure de revenir de l’arrière de trois buts à Victoriaville pour l’emporter et à livré deux performances défensives de grande qualité à Rouyn-Noranda. Celui-ci sera bien ancré à Baie-Comeau pour le prochain mois, puisque sept de ses huit parties d’ici la mi-décembre seront au Centre Sportif Alcoa.