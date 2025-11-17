5 à huîtres : 45 500 $ pour soutenir les étudiants du Cégep de Baie-Comeau

La 11e édition du 5 à huîtres a permis de récolter un montant de 45 500 $ pour le Fonds d’aide humanitaire de la Fondation du Cégep de Baie-Comeau.

Ce montant récolté samedi dernier permettra d’appuyer directement le Fonds d’aide humanitaire, qui soutient des initiatives essentielles telles que le garde-manger étudiant, le frigo communautaire et l’aide financière d’urgence.

L’événement, présidé par Claude Montigny, ancien directeur général du Cégep, a réuni 179 convives autour d’une soirée festive ponctuée de clins d’œil au milieu automobile.

Les regroupements automobiles locaux – Amis Juniors, Groupe Olivier et Jean Dumas Multiconcessionnaire – ont versé à eux seuls 15 000 $, auxquels s’ajoutent 5 000 $ de l’Association générale des étudiants et étudiantes.

« Cet évènement caritatif phare démontre encore une fois la solidarité et l’engagement exceptionnels de notre communauté. Je tiens à remercier chaleureusement tous les participants, les bénévoles et nos précieux partenaires qui ont rendu ce succès possible », a déclaré Jean-Philippe Messier, président du conseil d’administration de la Fondation du Cégep de Baie-Comeau.

« Ce montant amassé va directement soutenir notre Fonds d’aide humanitaire, permettant ainsi de soutenir nos étudiantes et étudiants dans des moments difficiles et d’améliorer leur expérience scolaire et personnelle », ajoute-t-il.

En plus d’un repas raffiné, les participants ont profité d’une ambiance conviviale, d’activités ludiques, de l’encan habituel ainsi que de discours inspirants. La Fondation a également dévoilé la date de la prochaine édition : le 14 novembre 2026.

L’organisation remercie l’ensemble des partenaires, bénévoles et convives pour leur contribution à cette édition couronnée de succès, rappelant que l’événement demeure un appui essentiel à la communauté étudiante du Cégep de Baie-Comeau.