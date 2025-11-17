5 à huîtres : 45 500 $ pour soutenir les étudiants du Cégep de Baie-Comeau

Par Johannie Gaudreault 10:40 AM - 17 novembre 2025
Temps de lecture :

C'est une somme de 45 500 $ qui a été amassée lors du 5 à huîtres au profit de la Fondation du Cégep de Baie-Comeau. Photo courtoisie

La 11édition du 5 à huîtres a permis de récolter un montant de 45 500 $ pour le Fonds d’aide humanitaire de la Fondation du Cégep de Baie-Comeau.

Ce montant récolté samedi dernier permettra d’appuyer directement le Fonds d’aide humanitaire, qui soutient des initiatives essentielles telles que le garde-manger étudiant, le frigo communautaire et l’aide financière d’urgence.

L’événement, présidé par Claude Montigny, ancien directeur général du Cégep, a réuni 179 convives autour d’une soirée festive ponctuée de clins d’œil au milieu automobile.

Les regroupements automobiles locaux – Amis Juniors, Groupe Olivier et Jean Dumas Multiconcessionnaire – ont versé à eux seuls 15 000 $, auxquels s’ajoutent 5 000 $ de l’Association générale des étudiants et étudiantes.

« Cet évènement caritatif phare démontre encore une fois la solidarité et l’engagement exceptionnels de notre communauté. Je tiens à remercier chaleureusement tous les participants, les bénévoles et nos précieux partenaires qui ont rendu ce succès possible », a déclaré Jean-Philippe Messier, président du conseil d’administration de la Fondation du Cégep de Baie-Comeau.

« Ce montant amassé va directement soutenir notre Fonds d’aide humanitaire, permettant ainsi de soutenir nos étudiantes et étudiants dans des moments difficiles et d’améliorer leur expérience scolaire et personnelle », ajoute-t-il.

En plus d’un repas raffiné, les participants ont profité d’une ambiance conviviale, d’activités ludiques, de l’encan habituel ainsi que de discours inspirants. La Fondation a également dévoilé la date de la prochaine édition : le 14 novembre 2026.

L’organisation remercie l’ensemble des partenaires, bénévoles et convives pour leur contribution à cette édition couronnée de succès, rappelant que l’événement demeure un appui essentiel à la communauté étudiante du Cégep de Baie-Comeau.

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire

À lire également

Une nomination prestigieuse pour Jean-Philippe Messier

Incendies à Mani-Utenam : l’enquête avance

Le premier ministre Mark Carney rend hommage au chef métis Louis Riel

Emplois vedettes

Agent(e) correctionnel(le) I – Établissement Port-Cartier (CX-01) – Processus accéléré

Service correctionnel Canada
Port-Cartier
Consulter l'offre

Mécanicien

Administration de pilotage des Laurentides
Les Escoumins
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Une nomination prestigieuse pour Jean-Philippe Messier

Consulter la nouvelle
Actualité

Incendies à Mani-Utenam : l’enquête avance

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition de la semaine - 11 novembre 2025

À DÉCOUVRIR

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Concours
Se termine le 11 décembre 2025

Concours J’t’emmène en voyage!

Participer