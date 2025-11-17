Centre des arts de Baie-Comeau : François Bellefeuille en entrée et la reine de l’ADISQ en mai

C’est l’humoriste François Bellefeuille qui débute la programmation hiver/printemps du Centre des arts de Baie-Comeau le 28 janvier. Suivront ensuite bien d’autres spectacles d’humour, de la musique, du cirque, de la danse, du théâtre et des spectacles familles.

En humour, le Centre des arts reçoit aussi Jean-François Mercier, Sam Breton, Billy Tellier et Jean-François Otis.

Ce dernier est un atout dans la liste d’humoristes, selon la directrice générale Sylvie Pouliot.

« Je veux mettre l’emphase sur Jean-François Otis qui est venu trois fois à l’Ouvre-boîte culturel. Il m’a appelé et a demandé de faire le passage à une plus grande salle. Quand je l’ai vu en vitrine, j’ai tout de suite voulu aller le chercher », raconte-t-elle.

François Bellefeuile lance la programmation hiver/printemps du Centre des arts. Photo courtoisie (Centre des arts de Baie-Comeau)

Lou-Adriane Cassidy

En chanson, Sylvie Pouliot se réjouit de recevoir l’artiste de l’heure au Québec, Lou-Adriane Cassidy.

Alors que la programmation est préparée bien d’avance, le spectacle de Lou-Adriane Cassidy a été fixé avant que celle-ci fasse un ravage au dernier Gala de l’ADISQ.

« C’est un univers à découvrir pour ceux qui ne la connaissent pas, c’est une bête de scène et elle a une magnifique voix. On est vraiment chanceux de l’avoir », lance Sylvie Pouliot.

Plusieurs autres artistes musicaux bien-aimés du public s’arrêteront à Baie-Comeau.

Damien Robitaille, Paul Daraîche, Marc Dupré, Marc Hervieux, Souldia ainsi que Maxime Landry et Annie Blanchard font partie de la programmation.

Notons également le spectacle L’Expédition, un hommage aux Cowboys Fringants, Stéphane Archambault, Émile Bourgault et ANYMA ORA ».

« J’ai eu un coup de foudre total avec ANYMA ORA’, qui sera en spectacle dans le cadre de la semaine InnuRassemble 2026. C’est une artiste montante. Elle est wendat et elle chante dans sa langue et en anglais », mentionne Mme Pouliot.

« Elle ira à Pessamit, ensuite elle fera une activité scolaire avec 500 jeunes et un spectacle grand public le soir chez nous », ajoute-t-elle.

Lou-Adriane Cassidy sera de passage à Baie-Comeau le 14 mai 2026. Photo Noémie D. Leclerc

Lettres d’amour

Cinq pièces de théâtre seront présentées cet hiver et ce printemps à Baie-Comeau.

Parmi celles-ci, la directrice générale souligne Lettres d’amour (Pourquoi scène) avec Maude Guérin et Christian Vézina.

« Les personnages se font des échanges de lettres et le spectacle va tomber dans la semaine de la Saint-Valentin. On va demander aux gens qui viennent d’écrire une lettre d’amour anonyme », indique Sylvie Pouliot.

« On va les mettre dans un bol et tout le monde va repartir avec une lettre d’amour. Donc, les gens qui sont seuls pour la Saint-Valentin, le spectacle pourrait vous faire du bien », enchaîne-t-elle.

Les pièces Racontars arctiques, Voie de contournement, Je viendrai moins souvent et Fallait pas dire ça, qui tire beaucoup sur l’humour, sont aussi de l’offre théâtrale.

La pièce Lettres d’amour met en vedette Maude Guérin et Christian Vézina. Photo courtoisie (Centre des arts de Baie-Comeau)

Pour tous les publics

Côté variétés, Alain Choquette sera de passage à Baie-Comeau.

De plus, dans la série familles, le Centre des arts fait les choses différemment cette année. Il y aura trois spectacles pour trois publics différents.

Ceux-ci se tiendront en mars et avril et visent les 0 à 3 ans, les 18 mois à 4 ans ainsi que les 6 ans et plus.

Des spectacles de musique, danse et cirque sont aussi présents dans la programmation hiver/printemps du Centre des arts.

Pas de brochure

Le Centre des arts prend un virage écoresponsable en enlevant ses grosses brochures, dans lesquelles on retrouvait la programmation avec tous les détails de chaque spectacle.

« Il y avait de la dépense au niveau des coûts et parce qu’on en jetait beaucoup », divulgue Sylvie Pouliot.

L’équipe opte plutôt pour un simple dépliant, plié en trois, qui indique le nom des spectacles et artistes ainsi que les dates.

Les gens sont invités à consulter le site web du Centre des arts pour connaître les détails.

« Pour nos personnes qui ne sont pas à l’aise avec Internet, nous avons toujours la billetterie qui est ouverte. On voulait garder cette approche humaine », déclare Mme Pouliot.

Il est donc possible de se rendre sur place pour avoir toutes les informations sur chaque spectacle et pour acheter des billets.