Forestville : le dépanneur Couche-Tard Irving ferme ses portes

C’est maintenant officiel, les citoyens de Forestville perdent l’un de leurs dépanneurs sur la route 138. Il s’agit du Couche-Tard Irving situé plus à l’est de la municipalité.

Le 16 novembre, la station-service appréciée des camionneurs pour son grand stationnement et ses pompes à essence diesel a fermé ses portes définitivement.

Selon des informations non confirmées par Couche-Tard, quelques travailleurs auraient perdu leur emploi tandis que certains ont été dirigés vers le dépanneur Couche-Tard Esso, quelques mètres plus à l’ouest.

Il reste tout de même trois dépanneurs et stations-services à Forestville sur la route 138.

Couche-Tard n’a pas répondu à notre demande d’entrevue.