Pêches et Océans : plus de 22 000 $ en sanctions sur la Côte-Nord

Pêches et Océans Canada a remis plus de 22 000 $ en sanctions à des contrevenants à la Loi sur les pêches sur la Côte-Nord, dans les derniers mois.

Pêches et Océans Canada a rendu publique une liste de contrevenants à la Loi sur les pêches, lundi. Les condamnations ont été émises entre mai et septembre à Sept-Îles, Mingan et en Basse-Côte-Nord.

Nicole Laflamme de Sept-Îles devra débourser 2 500 $ au total pour avoir pêché le homard sans permis. Elle s’est aussi vu confisquer les objets saisis durant l’intervention de Pêches et Océans.

À Blanc-Sablon, l’entreprise de transformation de fruits de mer I&S Seafood devra verser 1 500 $ pour avoir dérogé à ses conditions de permis de pêche au crabe des neiges.

À Mingan, Kanapeush Vollant devra payer plus de 12 375 $ pour ne pas avoir respecté plusieurs conditions de son permis de pêche au homard.

Pour sa part, Mario Desrosby a été condamné pour un total de 6 000 $ pour avoir contrevenu à plusieurs règles en lien avec le homard qu’il a pêché sans permis. Il était notamment en possession d’une femelle portant des œufs.