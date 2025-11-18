Baie-Comeau : une pétition pour un service fiable de transport adapté

La première séance du conseil municipal de Baie-Comeau, après l’élection, s’est tenue devant une salle bondée le 17 février au soir. La raison : une foule de personnes se sont déplacées en lien avec une pétition pour un meilleur service de transport adapté.

Une pétition de 1 668 signatures a été déposée par des citoyens, des usagers et des proches de personnes en situation de handicap concernant le transport adapté.

« Le transport adapté pour les personnes handicapées n’est pas un service parmi tant d’autres. C’est leur seule façon de vivre, de travailler, d’aller leur médecin, leur famille et d’être autonome », a déclaré Annie Boisseau, qui a pris la parole au nom de l’Association des handicapés adultes de la Côte-Nord.

« Aujourd’hui, ce service essentiel est en train de s’effriter », a-t-elle ajouté.

Selon les informations qu’elle a partagées, le Groupe de la Côte, qui offre le service de transport adapté aux Baie-Comois, aurait des difficultés.

Des annulations de dernière minute, pas de service le soir ou le weekend et des bris d’autobus fréquents; Mme Boisseau a fait comprendre que la liste de problèmes s’allonge et que cela « crée de l’anxiété et de l’isolement » chez les utilisateurs et leur entourage.

« Il serait temps qu’on fasse quelque chose avec ça. […] Moi, je me suis fait refuser le transport trois fois sans aucune raison, une heure avant mon déplacement », a lancé pour sa part Jean-Luc Poirier de l’Association des handicapés adultes.

Annie Boisseau, coordonnatrice de l’Association des handicapés adultes de la Côte-Nord, a pris la parole lors de la séance de la Ville de Baie-Comeau le 17 novembre. Photo Karianne Nepton-Philippe

La Ville réagit rapidement

C’est une situation qui a été confirmée par le maire de Baie-Comeau, Michel Desbiens, alors qu’il répondait à cette initiative hier soir.

« Très récemment, le Groupe de la Côte vivait des enjeux. Ils nous en ont avisés. Nous avons eu une rencontre jeudi passé, comme quoi un risque de bris de service existait à court terme », a-t-il expliqué.

Ce dernier a précisé que le service de transport adapté est une obligation municipale, même s’il est donné via un contrat à un organisme à but non lucratif (OBNL), qui est lui responsable de l’offrir sur le territoire.

À la suite des discussions avec le Groupe de la Côte, trois semaines après la signature d’un contrat gré à gré entre l’organisme et la Ville, la situation devenait urgente.

C’est pourquoi, lors de la séance du 17 novembre, la Ville a adopé une résolution pour accorder une aide financière de 30 000 $ sur deux ans à l’organisme.

Plus précisément, 15 000 $ seront remis immédiatement et le reste se fera par versements mensuels par la suite « pour être sûr que le transport se poursuive ».

« La loi sur les transports nous permet d’aider financièrement un organisme à but non lucratif, même si le contrat a été donné via un appel d’offres », a indiqué le maire.

Pour M. Desbiens, il était important de trouver une solution « qui garantit la poursuite du service » et a rassuré les gens dans la salle comme quoi tout sera mis en oeuvre pour éviter les bris de service.

« On a dû se revirer de bord assez vite avec le conseil. On a une entente pour l’an prochain. On sait que, depuis le printemps, il y a des difficultés, et je ne parlerai pas pour le Groupe de la Côte. Comme des besoins de main-d’oeuvre », a-t-il déclaré, plus de dire qu’en aucun cas, il ne souhaite que la situation perdure.

Se faire entendre

Les personnes présentes hier soir avaient un profond désir de se faire enfin entendre.

« Je porte aujourd’hui la voix des gens qu’on entend trop peu, celles des personnes handicapées », a laissé tomber Annie Boisseau, émotive, avant de lancer son message lors de sa prise de parole.

« Ce soir, à travers les 1 668 signatures, c’est toute une communauté qui vous parle », a-t-elle soutenu ensuite.

Elle a aussi rappelé qu’aucune autre option ne s’offre aux utilisateurs du service de transport adapté à Baie-Comeau. « Il n’y a aucun taxi adapté, aucune camionnette accessible, aucun transport en commun régulier, donc aucune alternative. »

Mme Boisseau et d’autres représentants ont demandé au conseil d’envisager une concertation avec les associations du milieu, afin d’écouter leurs idées et de faire tout en leur possible pour qu’un service soit disponible en tout temps.

Au moment d’écrire ces lignes, Le Manic ne s’est pas entretenu avec le Groupe de la Côte.