Florent Vollant parmi les grands auteurs-compositeurs

Par Sylvain Turcotte 7:36 PM - 18 novembre 2025
Temps de lecture :

Florent Vollant fait maintenant partie du Panthéon des auteurs et compositeurs canadiens. Photo courtoisie

L’icône de la musique autochtone de Uashat mak Manki-utenam est officiellement entré au Panthéon des auteurs et compositeurs canadiens.

La cérémonie d’intronisation de l’événement Légendes s’est déroulée lundi à Montréal. Michel Pagliaro, François Cousineau ainsi que Kate & Anna McGarrigle ont également rejoint Florent Vollant au Panthéon lors de cette soirée.

« Florent Vollant a toujours su faire rayonner nos histoires, notre langue et notre territoire avec une sensibilité et une authenticité incomparables. Son intronisation au Panthéon des auteurs-compositeurs canadiens rend hommage à son talent exceptionnel, mais aussi à son rôle de guide, de mentor et de bâtisseur pour tant d’artistes émergents », souligne l’équipe de Makusham Musique.

En plus de sa carrière solo des dernières années, Florent Vollant a été une des figures emblématiques du duo folk-rock Kashtin avec Claude McKenzie, le premier groupe autochtone du Québec à connaître une renommée internationale.

« Tshinashkumitin pour tout ce que tu apportes à la musique et à nos communautés », renchérit la maison de disque à Mani-Utenam, spécialisée dans la gérance d’artistes et la production de spectacles.

