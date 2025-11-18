L’école Serge-Bouchard primée pour un projet culinaire inclusif

Par Johannie Gaudreault 4:47 PM - 18 novembre 2025
Temps de lecture :

L’école secondaire Serge-Bouchard de Baie-Comeau est lauréate du Prix À part entière 2025 dans la catégorie « Établissements d’enseignement soutenant la réussite éducative ». Photo courtoisie

L’école secondaire Serge-Bouchard de Baie-Comeau a été nommée lauréate du Prix À part entière 2025 pour son projet de collations préparées par des élèves en adaptation scolaire.

L’initiative, qui permet de cuisiner près de 1 500 collations par semaine, s’est distinguée pour son impact concret sur l’inclusion et l’autonomie des jeunes.

L’Office des personnes handicapées du Québec a dévoilé aujourd’hui les récipiendaires de la neuvième édition du Prix À part entière, lors d’une cérémonie animée par Camille Chai au Monastère des Augustines, à Québec.

Parmi les lauréats, l’école secondaire Serge-Bouchard du Centre de services scolaire de l’Estuaire a été honorée dans la catégorie « Établissements d’enseignement soutenant la réussite éducative ».

En plus d’une bourse de 5 000 $, l’établissement s’est vu remettre un trophée en bronze soulignant son engagement envers la participation sociale des personnes handicapées.

Un projet culinaire unique au Québec

Chaque semaine, une trentaine d’élèves en adaptation scolaire de l’école Serge-Bouchard cuisinent près de 1 500 collations destinées aux écoles primaires de la Manicouagan.

Ce projet, baptisé Des collations qui nourrissent l’autonomie, permet aux jeunes impliqués, qui ont une incapacité intellectuelle, motrice ou un trouble du spectre de l’autisme, de développer des compétences en français, en mathématiques, en santé et sécurité, ainsi qu’en cuisine.

Les élèves y apprennent aussi à travailler en équipe, à s’organiser et à renforcer leur confiance. L’initiative favorise l’implication, le dépassement de soi et la participation active à la communauté.

Des membres du personnel et d’autres élèves de l’école s’ajoutent régulièrement pour prêter main-forte en cuisine, faisant de ce projet une activité rassembleuse qui valorise l’inclusion et la solidarité. L’école Serge-Bouchard affirme ainsi son engagement à offrir un milieu stimulant et ouvert sur son environnement.

Prix À part entière

Le prix rend hommage aux personnes et organisations qui contribuent à accroître la participation sociale des personnes handicapées. Il s’agit de la neuvième édition de ce prix bisannuel remis par l’Office des personnes handicapées du Québec.

Le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale est collaborateur de cette édition. Les lauréats ont été sélectionnés par un jury présidé par Daniel Jean, directeur général de l’Office des personnes handicapées du Québec.

