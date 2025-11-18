Programme d’éducation intermédiaire à Baie-Comeau : une initiative saluée

Par Charlotte Paquet 5:55 AM - 18 novembre 2025
Temps de lecture :

Charles Vien, directeur de la Société des écoles du monde du BI au Québec et dans la francophonie, applaudit l'initiative lancée par l'école secondaire Serge-Bouchard. Photo courtoisie

” On revient aux bases de l’IB “, assure Charles Vien, directeur de la Société des écoles du monde du BI du Québec et de la francophonie (SÉBIQ), en saluant l’initiative prise par l’école secondaire Serge-Bouchard à Baie-Comeau avec son Programme d’éducation intermédiaire.

M. Vien, qui a résidé à Baie-Comeau pendant 13 ans, n’a que des éloges à l’égard du projet pilote en cours auprès des étudiants de première secondaire. « On encourage beaucoup pour que le PEI soit inclusif. Il est encore élitiste », déplore-t-il.

Au Québec, quelques écoles ont entrepris le même virage, mais leur nombre se compte sur les doigts d’une main. Pourtant, fait remarquer le directeur de la SÉBIQ, le programme du Baccalauréat international n’a jamais fait la promotion d’une clientèle composée uniquement de premiers de classe. 

Toutefois, lors de son implantation au Québec dans les années 80, ses initiateurs ont emprunté une tangente différente avec des critères élevés pour y accéder.

« Nous, on a choisi d’en faire un programme élitisme. Au fil des ans, les gens ont pris pour acquis que c’était comme ça (que ça devait être). C’est pas ça. On revient aux bases », poursuit Charles Vien. 

Et qu’on ne vienne pas lui dire qu’on souhaite ainsi niveler par le bas. Il garde encore en mémoire l’expérience positive à laquelle il a été associé à l’école Mont-Royal à Montréal où, depuis 2009, le PEI est élargi à l’ensemble de sa clientèle.

Selon lui, la mise en place d’un bon réseau de soutien est cependant importante. « Ça se peut que la moyenne générale baisse un peu, car ce n’est pas tous des premiers de classe. Mais au niveau de l’école, ça ressemble à la vraie vie. »

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Capturer et réutiliser le CO2 des grands émetteurs de Sept-Îles et Port-Cartier coûterait 1 milliard $

Centre des arts de Baie-Comeau : François Bellefeuille en entrée et la reine de l’ADISQ en mai

Pêches et Océans : plus de 22 000 $ en sanctions sur la Côte-Nord

Emplois vedettes

Mécanicien

Administration de pilotage des Laurentides
Les Escoumins
Consulter l'offre

OUVRIER POLYVALENT

Le Service Correctionnel Canada
Port-Cartier
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Capturer et réutiliser le CO2 des grands émetteurs de Sept-Îles et Port-Cartier coûterait 1 milliard $

Consulter la nouvelle

Centre des arts de Baie-Comeau : François Bellefeuille en entrée et la reine de l’ADISQ en mai

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition de la semaine - 11 novembre 2025

À DÉCOUVRIR

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Concours
Se termine le 11 décembre 2025

Concours J’t’emmène en voyage!

Participer