Programme d’éducation intermédiaire à Baie-Comeau : une initiative saluée

” On revient aux bases de l’IB “, assure Charles Vien, directeur de la Société des écoles du monde du BI du Québec et de la francophonie (SÉBIQ), en saluant l’initiative prise par l’école secondaire Serge-Bouchard à Baie-Comeau avec son Programme d’éducation intermédiaire.

M. Vien, qui a résidé à Baie-Comeau pendant 13 ans, n’a que des éloges à l’égard du projet pilote en cours auprès des étudiants de première secondaire. « On encourage beaucoup pour que le PEI soit inclusif. Il est encore élitiste », déplore-t-il.

Au Québec, quelques écoles ont entrepris le même virage, mais leur nombre se compte sur les doigts d’une main. Pourtant, fait remarquer le directeur de la SÉBIQ, le programme du Baccalauréat international n’a jamais fait la promotion d’une clientèle composée uniquement de premiers de classe.

Toutefois, lors de son implantation au Québec dans les années 80, ses initiateurs ont emprunté une tangente différente avec des critères élevés pour y accéder.

« Nous, on a choisi d’en faire un programme élitisme. Au fil des ans, les gens ont pris pour acquis que c’était comme ça (que ça devait être). C’est pas ça. On revient aux bases », poursuit Charles Vien.

Et qu’on ne vienne pas lui dire qu’on souhaite ainsi niveler par le bas. Il garde encore en mémoire l’expérience positive à laquelle il a été associé à l’école Mont-Royal à Montréal où, depuis 2009, le PEI est élargi à l’ensemble de sa clientèle.

Selon lui, la mise en place d’un bon réseau de soutien est cependant importante. « Ça se peut que la moyenne générale baisse un peu, car ce n’est pas tous des premiers de classe. Mais au niveau de l’école, ça ressemble à la vraie vie. »