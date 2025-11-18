Un nouveau club de marche intérieure à Baie-Comeau

Par Charlotte Paquet 11:26 AM - 18 novembre 2025
Temps de lecture :

Un club de marche intérieure verra le jour au Centre Manicouagan dès ce jeudi 20 novembre. L'activité est le fruit d'une collaboration avec le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord. Photo Johannie Gaudreault

Les intempéries ne pourront plus être invoquées pour ne pas bouger à Baie-Comeau puisqu’un premier club de marche intérieure voit le jour, fruit d’une collaboration entre le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord et le Centre Manicouagan.

Cette nouvelle opportunité de faire de l’activité physique s’inscrit dans le cadre de l’offensive régionale contre les maladies chroniques, lancée un peu plus tôt cet automne.

Le club de marche donnera rendez-vous aux gens chaque jeudi dès 10 h, à partir du local situé à l’entrée #1 près du salon de coiffure. Le lancement aura lieu le 20 novembre.

Pendant 60 minutes, les marcheurs parcourront un circuit de 500 mètres à leur rythme. Chaque semaine, les activités du club se termineront par une mini-conférence animée par un (e) professionnel (le) de la santé. Pour la grande première, un médecin sera sur place.

Fait à noter, les 50 premiers marcheurs arrivés ce jeudi recevront un sac du marcheur, précise le CISSS dans un communiqué. Des collations et breuvages seront aussi offerts et un local est prévu pour y laisser manteaux et autres effets personnels.

La participation au club de marche est gratuite. Aucune inscription n’est nécessaire.

Bénéfices de la marche intérieure

La marche demeure l’activité physique la plus accessible et facile à intégrer dans son quotidien, rappelle le CISSS.

Pratiquée à l’intérieur, la marche facilite aussi les choses pour les personnes ayant des limitations, en plus d’éviter que les intempéries, un terrain instable ou le sentiment d’insécurité ne freinent la volonté de certains.

Se réunir dans un club de marche a aussi comme bénéfices de briser l’isolement, tout en combinant des activités du quotidien, comme les emplettes ou un café-causerie, après sa séance active.

