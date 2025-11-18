Un premier anniversaire pour la plateforme de compostage Manicouagan

La Régie de gestion des matières résiduelles de la Manicouagan a de quoi célébrer en ce 18 novembre. La plateforme de compostage célèbre son premier anniversaire et franchit déjà le cap des 1 000 tonnes.

La première collecte s’est effectuée le 18 novembre 2024. Un an plus tard, l’installation dépasse l’objectif fixé par la Régie de gestion des matières résiduelles de la Manicouagan (RGMRM).

En date du 14 novembre 2025, on comptait 1 175 tonnes de matières détournées de l’enfouissement.

Cela signifie que les efforts de sensibilisation autour du bac brun portent fruit.

« Atteindre le cap des 1 000 tonnes en moins d’un an, c’est une belle réussite. La plateforme de compostage démontre qu’un véritable virage environnemental est en cours », déclare Isabelle Giasson, directrice générale de la RGMRM.

