Baie-Comeau : deux entraîneurs du Club Bouliste au Chili

Baie-Comeau continue de s’imposer sur la scène internationale de pétanque. Tout récemment, deux entraîneurs du Club Bouliste ont pris part à une formation au Chili en présence d’une sommité dans le domaine dans le monde, Claude Raluy.

Gervais Beaudin et Miche Bonneau reviennent d’un camp de formation, tenu à Santiago du 15 au 18 novembre, en compagnie de trois membres de la Fédération de pétanque du Québec, mais aussi d’une douzaine d’entraîneurs du Chili et du Paraguay.

C’est d’ailleurs à l’invitation de la fédération que les deux Baie-Comois ont décroché leur laissez-passer toutes dépenses payées. « Comme on est très impliqués auprès des jeunes, c’est nous la plus grosse école de pétanque au Québec, ils trouvaient essentiel qu’on ait cette formation-là », explique M. Beaudin. Le club réunit entre 60 à 90 membres selon les années.

Francine Bélair, entraîneuse de Baie-Comeau, devait également être de la formation en Amérique du Sud, mais un ennui de santé l’en a empêché.

Rappelons qu’il y a un mois, le Club Bouliste et son équipe de quatre joueurs de 17 ans ont fait très belle figure à titre de représentants du Canada à la Coupe des nations de pétanque, en Espagne.

Des connaissances à transmettre

Les deux Baie-Comois reviennent enchantés du Chili. « Ça a été formidable. Ça a été une très belle expérience au point de vue personnel et au point de vue académique pour la pétanque », confirme Gervais Beaudin, en insistant sur le haut calibre de l’ancien champion de France responsable de la formation.

« On est allés dans le détail, surtout dans la pratique avec la position, la tenue de la boule, l’effet balancier. Ça nous a permis d’avoir des réponses claires et précises qu’on va pouvoir mieux transmettre aux jeunes et d’évoluer encore plus loin dans la pétanque», poursuit-il. Les différentes méthodes de lancer, les stratégies de jeu sur le terrain et l’aspect mental ont aussi été abordés.

« Je suis fier d’avoir eu cette chance et impatient de transmettre ce que j’ai appris aux jeunes. Pour le club, ça permet d’avoir des entraîneurs certifiés au niveau international. Ça renforce la crédibilité du club. Ça va nous donner une meilleure préparation pour les compétitions autant locales que provinciales et internationales. Je pense que ça améliorer aussi notre image au point de vue régional et provincial », conclut l’entraîneur en invitant les jeunes de 7 à 18 ans à venir découvrir la pétanque.

M. Beaudin entraîne les membres du Club Bouliste avec sa conjointe Francine Bélair depuis la création du volet jeunes, il y a six ans. M. Bonneau s’est joint à eux deux ans plus tard.

Claude Raluy

Claude Raluy est reconnu comme l’un des meilleurs formateurs de pétanque au monde.

Ancien joueur de haut niveau, il est également président et fondateur du Centre International d’Enseignement Pétanque (CIEP), une institution de référence pour la formation d’entraîneurs à l’échelle internationale.

M. Raluy est aussi l’auteur du livre Pétanque, publié chez Hachette.