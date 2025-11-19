Des changements à venir pour le transport urbain à Baie-Comeau

Le transport urbain sera maintenant offert sur les heures de dîner à Baie-Comeau, une demande exprimée depuis longtemps par des citoyens.

Dès 2026, il y aura des modifications dans les horaires du service de transport urbain. Le nouvel horaire offrira le service du lundi au samedi entre 7 h et 18 h 15.

« La demande d’inclure le service entre 12 h et 13 h est là depuis longtemps. Un service en continu sans pause permettra aux utilisateurs de mieux planifier leur déplacement », précise le maire Michel Desbiens.

Analyse d’achalandage

La Ville de Baie-Comeau a mené une étude afin d’analyser la moyenne d’achalandage. Cela s’est échelonné sur plusieurs semaines.

Le comité de transport a passé en revue plusieurs scénarios dans le but d’améliorer le service tout en gardant un budget équivalent.

Notons que le service du transport urbain coûte environ 500 000 $ par année à la Ville de Baie-Comeau.

« En raison du faible taux d’achalandage en soirée, nous avons accepté la proposition du comité d’ajouter les heures de dîner, mais aussi de ne pas opérer en soirée afin de balancer le tout », souligne M. Desbiens.

Variations depuis 2023

Selon les statistiques du ministère des Transports et de la Mobilité durable, il y a eu 67 925 usagers en 2023.

Une hausse est notée en 2024 avec 78 706 usagers. Toutefois, les statistiques démontrent une légère baisse en 2025.

Pour l’année 2025, notons que les données sont de janvier à octobre. Ce sont 68 700 usagers qui ont utilisé le service.

Nouveau fournisseur de service

C’est Taxi Adapté 2021 qui offrira le service, dès le 1er janvier.

Ce fournisseur aura un site d’exploitation et des véhicules, à Baie-Comeau, dès le mois de décembre.