La popote roulante a le vent en poupe

Le service de popote roulante du Centre d’action bénévole de la MRC Manicouagan (CAB) a le vent en poupe. Sa nouvelle cuisine modulaire industrielle, en fonction depuis le 14 octobre sur le boulevard Laflèche à Baie-Comeau après un investissement de 700 000 $, lui permet aujourd’hui de doubler ses livraisons de repas par rapport à juin dernier et ce n’est pas terminé.

La réalisation du projet a signé la fin du recours à un traiteur pour la confection des repas. Le nombre de portions est ainsi passé de 250 à 300 par semaine à la fin du contrat en juin 2025 à 540 cette semaine.

« On a déjà monté jusqu’à 640 l’année précédente. Dans les derniers mois avec le traiteur qu’on avait, ça diminuait constamment », indique Guildo Morneau, directeur général par intérim de l’organisme.

Ce dernier insiste d’ailleurs sur le fait que le service de popote roulante est bien plus que la simple livraison de repas. C’est l’assurance d’une visite qui permet de vérifier la sécurité des gens dans leur milieu de vie et de leur apporter du réconfort, entre autres choses.

Cuisine de pointe

La cuisine modulaire industrielle, dont l’inauguration est prévue le 4 décembre, est construite sur le terrain de l’ancien Domaine de l’horticulture dans deux bâtiments modulaires juxtaposés. « À l’intérieur de ces roulottes-là, on a des équipements industriels. C’est pas une petite cuisine ordinaire comme on a chez nous », explique M. Morneau.

Il parle d’équipements dont le calibre pourrait permettre de cuisiner de 5 000 à 6 000 repas par semaine avec plus d’employés et plus de financement. Il mentionne aussi la grande superficie de la cuisine dans laquelle 10 personnes à temps plein pourraient travailler sans se marcher sur les pieds.

Actuellement, un chef cuisinier, un aide-cuisinier et des bénévoles sont à l’oeuvre. Le fait d’avoir ses propres employés et ses propres équipements permet au CAB de contrôler la qualité et la quantité de ce qui sort.

Expansion en vue

Le CAB voit ces semaines-ci au rodage de sa cuisine, mais a des projets d’expansion dans ses cartons pour répondre aux besoins du milieu. « On a déjà des demandes pour fournir des garderies, des demandes du milieu scolaire pour fournir des repas », fait remarquer le dg par intérim, soulignant que les possibilités d’expansion seront davantage étudiées à compter de janvier.

Cependant, déjà le Centre de prévention du suicide de la Côte-Nord bénéficie d’une entente pour la fourniture de repas. « C’est sûr que quand c’est des organismes communautaires comme ça, on va essayer de le faire le plus rapidement possible. »

Parmi les nombreuses avenues de développement, il y a la vente de mets préparés aux particuliers. « Les possibilités sont là. Il n’y a pas de limite. Les limites qu’on a, c’est le financement pour embaucher plus de personnel. Parce que quand on va commencer à produire en dehors de la popote roulante, on va avoir besoin de plus de personnel. »

Aide bienvenue

Ce mercredi 19 novembre, la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec a remis officiellement au Centre d’action bénévole de la MRC Manicouagan un chèque au montant de 5 000 $ pour la réalisation de sa cuisine modulaire industrielle.

Comme l’a mentionné David Bouchard, représentant de la région Côte-Nord, Saguenay-Lac-Saint-Jean et Abitibi-Témiscamingue au sein de la corporation, cette aide financière fait partie des profits générés par un tournoi de golf annuel.

Chaque année, un organisme communautaire en bénéficie. Le choix du Centre d’action bénévole a été fait après consultation de la Ville de Baie-Comeau. Le maire Michel Desbiens a d’ailleurs participé à la cérémonie de remise.

Fait à noter, de nombreux partenaires financiers, dont la Société du Plan Nord, ont mis la main à la pâte dans la réalisation du projet de cuisine modulaire industrielle.