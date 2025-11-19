La SQ recherche toujours Pascal Duguay de Godbout
C'est sur ce vélo qu'aurait circulé Pascal Duguay les jours précédant sa disparition. Photo SQ
La Sûreté du Québec tente encore de localiser Pascal Duguay de Godbout. L’homme de 49 ans est disparu depuis le 18 octobre.
« Les policiers ont peu d’éléments qui permettent de faire progresser l’enquête », affirme la SQ par voie de communiqué.
Néanmoins, la Sûreté du Québec est mesure d’établir que Pascal Duguay utilisait un vélo (voir photo) dans les jours précédant sa disparition.
Description
Taille : 1,78 m (5 pi 10 po)
Poids : 102 kg (230 lb)
Cheveux : bruns
Yeux : pers
Toutes personnes ayant aperçu ou localisant ce vélo est prié de contacter les policiers via la Central de l’information criminelle au 1 800 659-4264.
