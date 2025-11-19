Un vent d’énergie pour les organismes famille de la Côte-Nord

La Maison des familles de Baie-Comeau revient inspirée de son passage à l’événement annuel de la Fédération québécoise des organismes communautaires familles (FQOCF).

Plus de 450 travailleuses et travailleurs du milieu communautaire famille se sont réunis du 11 au 13 novembre à Rivière-du-Loup dans le cadre de la Rencontre nationale des organismes communautaires Famille (OCF). Parmi eux, la Maison des familles de Baie-Comeau, dont la directrice générale Stéphanie St-Gelais rapporte une édition particulièrement riche en échanges, en apprentissages et en mobilisation autour du thème « Enrichir les expériences parentales : un impact collectif ».

Pour cette dernière, les bienfaits de l’événement sont indéniables : « On repart toujours énergisées de ces rencontres et on ramène tout ce savoir dans nos milieux ! ». Elle rappelle que la FQOCF met beaucoup d’efforts pour proposer un large éventail de formations adaptées aux différentes réalités du Québec et aux divers rôles au sein des équipes.

La Rencontre nationale est aussi un moment privilégié pour se ressourcer en équipe et tisser des liens durables avec d’autres organismes. « On peut se sentir isolées parfois, dans notre travail, considérant la précision et l’expertise que nous déployons : on trouve toujours une acolyte lors de ces rencontres », affirme Mme St-Gelais.

Dès l’ouverture, les participants ont été accueillis par les « Martine », soit Martine Gagnon et Martine Pinsonneault de la FQOCF. Elles ont été rejointes par la comédienne Bianca Gervais, venue témoigner de son propre parcours de parent, de la charge mentale et des bienfaits qu’elle a trouvés « en visitant un OCF de sa région pour mieux la soutenir dans son rôle parental ».

La ministre de la Famille, Kateri Champagne Jourdain, était également présente pour entendre les préoccupations des OCF, particulièrement en ce qui concerne le sous-financement, les coupures et les limites imposées par le dernier cadre normatif.

Selon Stéphanie St-Gelais, « la ministre de la Famille a très bien accueilli ces réalités, a tenu à tempérer et à démontrer son écoute et sa volonté de se mettre en action pour certains enjeux ».

Elle cite notamment le fait que « les OCF ne peuvent plus, depuis le dernier cadre normatif, utiliser l’argent de la mission du MFA afin d’apporter des améliorations locatives à nos immeubles alors qu’un des buts des OCF est d’être un milieu de vie accueillant pour toutes les familles ».

La directrice générale de la Maison des familles de Baie-Comeau, Stéphanie St-Gelais, affirme que la rencontre nationale est un rendez-vous essentiel. La voici, à gauche, entourée de deux membres de son équipe. Photo courtoisie

Des activités variées

Le mardi après-midi offrait une programmation diversifiée, allant de la « promenade de l’écosystème Famille », un espace d’échanges mettant en lumière la créativité des organismes, à divers ateliers et espaces de réseautage destinés autant aux directions qu’aux intervenantes et intervenants. Plusieurs thématiques ont été abordées, notamment la mise en valeur du rôle des pères, l’accompagnement des familles d’expression anglaise ou encore l’impact collectif des expériences vécues en OCF.

La journée s’est conclue par un cocktail de bienvenue, permettant aux membres des organismes de solidifier leurs liens professionnels dans une atmosphère conviviale.

Des formations

Le mercredi a été consacré aux formations intensives. Pour Stéphanie St-Gelais, l’un des moments les plus marquants a été l’atelier La gestion consciente des dynamiques relationnelles animé par Anne-Marie Vaillancourt et Rebecca Wigfield.

« Ç’a été, pour moi, un coup de cœur de mes 6 dernières rencontres nationales », souligne-t-elle. Cette formation, qui fait suite à Qui prend soin de qui – gestionnaire, vise à aider les gestionnaires à mieux comprendre leurs équipes, à reconnaître les dynamiques interpersonnelles et à les adapter pour favoriser le bien-être collectif.

« C’était un moyen de mieux comprendre nos équipes, mieux se comprendre également et comment adapter toutes ces dynamiques pour le bien-être collectif. Un peu comme on le fait quotidiennement auprès des familles que l’on soutient : prendre soin de notre équipe comme on prend soin des familles de notre communauté », décrit la Nord-Côtière.

Parallèlement, d’autres formations abordaient des enjeux comme la sécurité alimentaire, l’évaluation d’impact, la création de contenu, les pratiques décoloniales, le deuil, l’autisme, la prévention de la violence sexuelle, ou encore l’inclusion des enfants en situation de handicap.

En après-midi, elle a aussi participé à l’atelier De l’essoufflement à l’épanouissement : prévenir l’épuisement organisationnel, un sujet qu’elle considère crucial pour les OCF.

Celui-ci abordait les défis liés à la pénurie de main-d’œuvre et à l’augmentation des besoins de la population, rappelant que les organisations elles-mêmes peuvent vivre un état d’épuisement. Le rôle du gestionnaire est alors de mettre en place des stratégies pour assurer une saine gestion organisationnelle.

La Côte-Nord au national

Plusieurs représentants de la Côte-Nord participent activement à des comités de la FQOCF.

Dan Zein de la Maison de la famille de la Basse-Côte-Nord siège au comité SOFEA, Diane Roux de L’Envol – Maison de la famille de Sept-Îles fait partie du comité mobilisation et Stéphanie St-Gelais participe elle-même au Comité des régions, où elle porte la voix nord-côtière au sein des instances nationales.

Les équipes de la région présentes à la Rencontre nationale soulignent l’importance de ces moments pour nourrir la collaboration, renouveler les pratiques et briser l’isolement parfois ressenti dans le milieu communautaire famille.